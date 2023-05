Próximo GP da F1 2023: calendário atualizado de maio

A Fórmula 1 segue para a Itália em seguida, para o Grande Prêmio da Emilia Romagna de 2023, que ocorre ao longo de 63 voltas no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, de 4,909 quilômetros, mais conhecido pelos fãs da F1 como Imola. Continue lendo e mostraremos como assistir a corrida e tudo sobre o Próximo GP da F1 2023.

Próximo GP da F1 2023

A F1 retorna ao coração da Europa para a próxima corrida, com o Grande Prêmio da Emilia Romagna ocorrendo de sexta-feira, 19 de maio a domingo, 21 de maio.

Sexta-feira – 19/05/2023:

8h30 às 9h30 – Treino Livre 1

12h às 13h – Treino Livre 2

Sábado – 20/05/2023:

7h30 às 8h30 – Treino Livre 3

11h às 12h – Qualificação

Domingo – 21/05/2023:

10h – Corrida

Max Verstappen, da Red Bull, continua sendo o grande favorito para garantir seu terceiro Campeonato Mundial consecutivo, mas George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, não facilitarão. A Ferrari, sob o comando do novo chefe de equipe Fred Vasseur, estará procurando por Charles Leclerc e Carlos Sainz para converter as poles em vitórias este ano.

A corrida também é chamada de Imola porque o Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica na pequena cidade de Imola, na Itália. Além disso, Imola é considerado uma das pistas mais difíceis do calendário da Fórmula 1 pelos próprios pilotos do automobilismo, onde cada etapa entre os anos é um novo desafio.

Curiosidades da F1 em 2023

Que novas corridas existem em 2023?

O novíssimo Grande Prêmio de Las Vegas será a penúltima corrida da temporada, uma semana antes de Abu Dhabi.

Onde e quando serão as seis corridas de velocidade este ano?

A Fórmula 1 anunciou os seis locais de sprint para 2023 com Azerbaijão, Bélgica, a corrida de Austin nos Estados Unidos e Qatar, todos se juntando à Áustria e ao Brasil.

O formato, porém, foi alterado para este ano , com o sprint se tornando quase uma prova autônoma (ainda que com pontos no campeonato) no sábado.

Anteriormente, havia qualificação na sexta-feira para definir o grid de sprint para o sábado, com o resultado da corrida de sprint definindo o grid para o domingo.

Em 2023, no entanto, a qualificação de sexta-feira define o grid para o grande prêmio de domingo, enquanto uma disputa de sprint extra (na verdade, uma sessão de qualificação de eliminação reduzida em três partes) define o grid para o sprint. Ambos acontecem no sábado.

Os oito primeiros pilotos na corrida de velocidade marcam pontos de oito para o vencedor e um para o oitavo colocado. Mais uma vez, as corridas de sprint terão aproximadamente 100 km - ou aproximadamente um terço da distância de um grande prêmio.

