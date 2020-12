Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 11 milhões neste sábado (05/12)

O concurso 2324 da Mega-Sena vai sortear neste sábado (05) R$ 11 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixas, no Terminal Rodoviário do Tietê, e será transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (2), ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio de R$ 7 milhões acumulou. Os números sorteados foram: 20 – 27 – 35 – 39 – 50- 59.

Já na quina, 29 apostas acertaram e levaram R$ 67.337,64. Na quadra, foram 1.825 ganhadores, com prêmio de R$ 1.528,59.

Como apostar na Mega-Sena?

O valor das apostas da Mega-Sena vai depender da quantidade de números que o apostador escolher. A aposta mínima é de pelo menos 6 números dos 60 disponíveis no volante, e a máxima, de 15.

Para fazer as escolhas, os interessados podem acessar o Portal Loterias Caixa ou no Aplicativo Loterias Caixa até às 19h do dia do sorteio. Apostas depois deste horário não são permitidas. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados.

Só ganha quem acerta os seis números?

Na Mega-Sena, além do prêmio principal, que chega a milhões, outros valores menores podem ser recebidos para quem acertar a quina – cinco números – ou a quadra – quatro números. Os valores destes prêmios, porém, variam conforme o concurso.

Mega da Virada

A Mega da Virada é outro concurso esperado ansiosamente pelos brasileiros. Como o nome sugere, ele só acontece na virada do ano, no dia 31 de dezembro. As apostas para ela já podem ser feitas no site da loterias online. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões, mas até agora só foram arrecadados R$ 82.372.451, 87.

Diferentemente da Mega-Sena que acontece todos os meses, a Mega da Virada não acumula, ou seja, sempre haverá um ganhador. Caso ninguém acerte os 6 números sorteados, o valor do prêmio será dividido entre os acertadores da quinta (2° faixa de premiação), e assim por diante.