Memes de Flamengo x São Paulo hoje: reações após goleada no Morumbi

Na caça ao título, o Flamengo engatou a 2ª vitória consecutiva e diminuiu para oito pontos a diferença para o líder Atlético MG, que ainda joga na rodada. O Rubro-negro goleou o São Paulo por 4 a 0 neste domingo, 14, e o resultado gerou memes do Tricolor, que segue preocupado com o Z-4. Veja então os memes de Flamengo x São Paulo hoje.

Memes de Flamengo x São Paulo hoje movimentam a internet

Com um começo avassalador, o Flamengo goleou o São Paulo por 4 a 0 no jogo de hoje, 14, e manteve viva a esperança do tricampeonato. O rubro-negro abriu o placar com 23 segundos de jogo. Após pressão, Liziero perdeu a bola na saída para Andreas, que tocou para Bruno Henrique rolar para Gabigol fazer o primeiro.

No entanto, a equipe flamenguista ampliou em seguida. Ainda aos 3 minutos, Bruno Henrique recebeu passe de Michael para fazer mais um. Se a situação do Tricolor estava complicada, poderia então piorar. Aos 9, Calleri foi expulso após cometer falta em David Luiz. Os memes de Flamengo x São Paulo hoje já começaram então a circular, após o Tricolor fica com um a menos.

O time são-paulino não conseguia incomodar o gol dos cariocas e só dava Flamengo na partida. O terceiro tento saiu então aos 41 minutos. Logo depois de ficar com a sobra do escanteio, Michael gingou na frente do volante Gabriel e bateu de chapa na gaveta. 3 a 0 para os cariocas.

Sem forças, o São Paulo continuava sem ameaçar os visitantes, que fizeram mais um. Novamente Michael ampliou o marcador. Depois de Igor Gomes se enrolar com a bola, Bruno Henrique apenas rolou para o atacante estufar as redes. Com 4 a 0, foi inevitável os memes do jogo São Paulo x Flamengo hoje.

Veja os memes abaixo

- PUBLICIDADE -

Quando será o próximo jogo?

Logo depois de golear o São Paulo, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro onde enfrenta o Corinthians dia 17, no Estádio do Maracanã. Com 60 pontos, o clube segue na caça ao título e torce por um tropeço do Galo na rodada, para seguir com chances de erguer o caneco.

Por outro lado, o São Paulo se manteve estacionado nos 38 pontos, com apenas cinco de vantagem para a zona do rebaixamento. O Tricolor agora volta a campo também no dia 17, mas no Allianz Parque, diante do Palmeiras.

LEIA TAMBÉM

+ Chances de rebaixamento série A 2021: quais times brigam para não cair