Chances de rebaixamento série A 2021: quais times brigam para não cair

O medo do rebaixamento da Série A ainda assombra 10 clubes da elite do futebol brasileiro. Em reta final de temporada, a lanterna Chapecoense já está garantida na próxima segunda divisão, mas três vagas ainda restam.

Veja então abaixo quais são os principais candidatos a queda no Campeonato Brasileiro.

Chances de rebaixamento série A 2021 do Brasileirão

A Chapecoense já está garantida na próxima Série B. Com apenas 15 pontos conquistados até a 31ª rodada, a equipe catarinense não consegue mais escapar do rebaixamento serie a 2021 do Brasileirão. Agora, dez times brigam na tabela para não ocuparem as vagas. Veja abaixo as chances de rebaixamento da Série A 2021, de acordo com cálculo do matemático Tristão Garcia:

Chapecoense – 15 pontos | REBAIXADO

Grêmio – 29 pontos | 91% risco de rebaixamento

Sport – 30 pontos | 94% risco de rebaixamento

Juventude – 33 pontos | 60% risco de rebaixamento

Bahia – 36 pontos | 16% de risco

São Paulo – 38 pontos | risco

Atlético GO – 38 pontos | risco

Ceará – 39 pontos |6% risco

Cuiabá – 39 pontos | 9% risco

Santos – 39 pontos | 9% risco

Athletico – 41 pontos | 2% risco

Situação do Grêmio no Brasileirão de 2021

O Grêmio é o segundo clube com maiores chances de rebaixamento na Série A, isso sem contar a já rebaixada Chape. De acordo com os dados de Tristão Garcia, a probabilidade do Imortal cair é de 91%. O clube tem 29 pontos e está a sete da primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

Para evitar a queda, a equipe gremista precisa tirar a diferença que, hoje, é de sete pontos para o primeiro clube fora do Z-4, o Bahia. Para isso, o Tricolor Gaúcho tem sete partidas no campeonato para conseguir o objetivo.

À frente do Grêmio na tabela, o Sport é o clube com mais chances de cair. Embora tenha 30 pontos, o Leão tem um jogo a mais que a equipe gaúcha e, por isso, tem 94% de probabilidade de rebaixamento. O Juventude, com 60%, completa a degola e fecha o Z-4.

Qual a pontuação para não cair?

Não existe um número mágico que evite o rebaixamento da Série A. Entretanto, analisando as últimas edições do campeonato, as equipes que encerraram a competição na 16ª posição – primeira fora do Z-4 – conquistaram entre 39 e 46 pontos. Na última temporada, o Fortaleza escapou da queda com 41.

Por isso, a tendência é que equipes que consigam ultrapassar os 40 pontos, tendem a permanecer na elite do futebol.