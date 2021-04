Mercado Bitcoin paga rendimentos do Vasco Token

Clientes do Mercado Bitcoin que compraram o Vasco Token, lançado no mercado há quase cinco meses, começaram a receber o primeiro pagamento referente ao ativo.

De acordo com as informações divulgadas por meio de comunicado, os clientes receberão 1,63% sobre cada token adquirido, retorno superior ao da taxa Selic para o mesmo período.

“De maneira inovadora, o Vasco da Gama apresenta um produto rentável aos seus torcedores. A partir deste primeiro pagamento, mais vascaínos terão a oportunidade de diversificar seus portfólios de investimento. O Vasco continuará inovando para trazer mais atrativos a todos os seus stakeholders, e entende que essa parceria é apenas a primeira de outras que vêm pela frente”, celebrou o CEO Corporativo do Vasco da Gama, Luiz Mello.

O token é baseado no Mecanismo de Solidariedade, que prevê o pagamento de uma parcela de qualquer transação, seja definitiva ou por empréstimo, ao clube formador do atleta negociado.

Mais de quatro mil investidores do Vasco Token vão receber um valor que, somado, ultrapassa os R$ 800 mil e se refere à venda de Philippe Coutinho em 2018, quando ele saiu do Liverpool e foi para o Barcelona. O contrato determinava pagamento de bônus ao Liverpool caso o atleta atingisse alguns indicadores de performance e, dessa forma, uma parte é de direito do Vasco, que é time formador do jogador brasileiro integrante do Vasco Token.

“Esse é mais um marco histórico para o MB Digital Assets – que originou o ativo negociado no Mercado Bitcoin – e para o Vasco. Lançamos o primeiro produto no mundo relacionado a esse mecanismo e agora liberamos o primeiro retorno. No período, os valores já representam retornos significativamente maiores do que a Selic”, comemorou o CEO do MB, Reinaldo Rabelo.

Promoção para sócios torcedores

Sócios torcedores dos planos Caldeirão Mais e Colina Mais que assinarem os pacotes pay-per-view do Campeonato Carioca vão receber R$ 129,90 em tokens como cashback.

As assinaturas feitas até o fim do Campeonato Carioca são válidas para a promoção exclusiva e para ter direito ao crédito, o sócio torcedor deverá abrir uma conta no Mercado Bitcoin.

Fundado em 1989, o Club de Regatas Vasco da Gama é um dos maiores times de futebol do Brasil, com mais de 10 milhões de torcedores. Suas conquistas históricas vão além das quatro linhas do gramado e marcaram a trajetória do clube, como ter sido um dos primeiros do Brasil a aceitar e apoiar atletas negros.