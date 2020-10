Ministro da Saúde Eduardo Pazuello testa positivo para covid-19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está infectado com covid-19. Segundo informações de fontes em Brasília, o resultado positivo da testagem foi entregue a ele ontem, terça-feira, dia 20 . Assim que teve acesso a informação, o ministro resguardou-se em um hotel na capital federal onde iniciou a quarentena.

A notícia chega em um dia conturbado, justamente quando o presidente Bolsonaro contraria o ministro e diz que ‘vacina da China’ contra a covid-19 não será comprada.

Pazuello tem sintomas de covid-19

Ontem, o general Pazuello teve quadro febril e cumpriu apenas parte de sua agenda, evitando contato com outras pessoas. Na segunda-feira o ministro também apresentou mal estar e foi informado que seria apenas um quadro de desidratação.

De acordo com interlocutores no ministério, o tratamento inicial de Pazuello é feito com uso de analgésicos .

O ministro ainda inspira cuidados, por conta de possuir comorbidade – no caso a hipertensão – e estar obeso. Isso o coloca no grupo de risco para a doença e uma internação preventiva não é descartada.

Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde (MS) em maio, interinamente, depois da saída de Nelson Teich.

Foi oficializado no cargo em 16 de setembro e é o terceiro ministro da Saúde durante a pandemia, depois de Teich e de Luiz Henrique Mandetta.

Pazuello já estava no MS antes de ser alçado ao posto de ministro. Ele ocupava o cargo de secretário-executivo do ministério, considerado o segundo mais importante posto na pasta.

Covid-19 no Planalto

Com a confirmação, o ministro Eduardo Pazuello engrossa a lista do primeiro escalão do governo atingido com a covid-19. Veja a lista de quem já foi infectado pela doença nas cercanias do Palácio do Planalto.