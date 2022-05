100 mais influentes da Time em 2022: lista tem dois brasileiros

A lista TIME 100 pessoas mais influentes de 2022 foi publicada na segunda-feira, 23 de maio, com o CEO da Apple, Tim Cook , listado em primeiro lugar na categoria Titãs. Há dois brasileiros no ranking: Líder indígena Sonia Guajajara e o pesquisador Tulio de Oliveira.

A edição da revista tem 5 capas mundiais, cada uma destacando um membro do TIME100: a atriz Zendaya, Tim Cook da Apple, a cantora Mary J. Blige, a primeira-ministra Mia Mottley e o ator Simu Liu .

+ Qual faculdade o Elon Musk fez? Veja trajetória do bilionário

Quem são os 100 mais influentes Time 2022

Quem são os 100 mais influentes Time 2022 inclui artistas, escritores, políticos, ativistas e pesquisadores. Xi Jinping está na lista pela 13ª vez, mais do que qualquer outra pessoa na lista este ano. Outras repetições incluem: Oprah Winfrey (10), Vladimir Putin (7) , Joe Biden (5) , Christine Lagarde (5) , Tim Cook (5) , Adele (3) , Rafael Nadal (2) , Alex Morgan (2) , Abiy Ahmed (2) , Issa Rae (2) , Megan Rapinoe (2) e Ursula von der Leyen (2) .

Sobre a lista TIME100 de 2022, o editor-chefe e CEO da TIME, Edward Felsenthal , escreve: “Nossa esperança é que a lista TIME100 não seja simplesmente um reconhecimento de influência, mas um estudo sobre como a influência pode ser exercida… , devemos encontrar dentro de nós essa mesma empatia. O espectro de líderes nesta lista, exercendo influência de tantas maneiras, é um lembrete de que todos nós temos a opção de usar nosso poder para o bem.” https://bit.ly/3NuhmkF

TITÃS – 100 mais influentes Time 2022

Gautama Adani

Tim cook

Oprah Winfrey

Cristina Lagarde

Michelle Yeoh

Kris Jenner

Andy Jassy

Sally Rooney

Hwang Dong Hyuk

Sam Bankman-Fried

Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn e Alex Morgan

Elizabeth Alexander

David Zaslav

LÍDERES – 100 mais influentes Time 2022

Karuna Nundy

Khurram Parvez

Mia Mottley

Volodymyr Zelenskyy

Ketanji Brown Jackson

Joe Rogan

Xi Jinping

Ursula von der Leyen

Ron DeSantis

Joe Biden

Yoon Suk Yeol

Vladimir Putin

Olaf Scholz

Samia Suluhu Hassan

Kevin McCarthy

Abiy Ahmed

Kyrsten Sinema

Gabriel Boric

Letícia James

Valeriy Zaluzhnyy

Lynn Fitch

Umar Ata Bandial

Sun Chunlan

INOVADORES – 100 mais influentes Time 2022

Zendaya

Taika Waititi

Miranda Lambert

Derrick Palmer e Chris Smalls

Josh Wardle

Michelle Zauner

Demna

Timnit Gebru

Mike Cannon Brookes

Bela Bajaria

Sevgil Musaieva

Francis Keré

David Velez

Michael Schatz, Karen Miga, Evan Eichler e Adam Phillippy

ARTISTAS – 100 mais influentes Time 2022

Simu Liu

André Garfield

Zoë Kravitz

Sarah Jessica Parker

Amanda Seyfried

Quinta Brunson

Pete Davidson

Channing Tatum

Nathan Chen

Mila Kunis

Jeremy Strong

Fé Anel de Ouro

Ariana De Bose

Jazmine Sullivan

Michael R. Jackson

ÍCONES – 100 mais influentes Time 2022

Mary J. Blige

Dmitry Muratov

Issa Rae

Keanu Reeves

Adele

Rafael Nadal

Maya Lin

Jon Batista

Nadine Smith

Peng Shuai

Hoda Khamosh

PIONEIROS – 100 mais influentes Time 2022

Candace Parker

Frances Haugen

Ahmir “Questlove” Thompson

Sônia Guajajara

Stéphane Bancel

Emily Oster

Valérie Masson-Delmotte e Panmao Zhai

Eileen Gu

Túlio de Oliveira e Sikhulile Moyo

e Sikhulile Moyo Nan Goldin

Mazen Darwish e Anwar Al Bunni

Emmett Schelling

Cristina Villarreal Velásquez e Ana Cristina González Vélez

Gregório L. Robinson

Brasileiros mais influentes, segundo a Times

A líder indígena Sonia Guajara e o pesquisadores brasileiro Túlio De Oliveira fazem parte da lista das 100 pessoas mais influentes do mundo elaborada pela revista americana Time em 2022.

Em 2018, Sonia se tornou a primeira mulher indígena em uma chapa presidencial no Brasil. Na eleição, concorreu com Guilherme Boulos. Seu trabalho na COP26 também levou à criação de um fundo de US$ 1,7 bilhão para os povos indígenas.

O pesquisador, diretor do Centro de Resposta Epidemiológica e Inovação na África do Sul Túlio De Oliveira aparece na publicação com Sikhuli Moyo, Diretor de Laboratório do Laboratório de Referência HIV do Botswana-Harvard.

“Eles identificaram e relataram o surgimento da variante Omicron em novembro passado. Foi um momento de mudança e de mudança de paradigma – o que para mim era um símbolo da crença de que a excelência em ciência poderia ter origem na África”, afirma no texto a revista assinada pelo virologista. John Nkengasong.