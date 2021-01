Coreia do Sul começa 2021 descriminalização do aborto

Direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro, incesto ou em casos de risco à saúde da gestante, agora é extensivo a todas as mulheres da Coreia do Sul. A lei que criminalizava o aborto na Coreia do Sul foi retirada da legislação do país no dia 1 de janeiro de 2021. Ela perdurou por 67 anos e foi liberada na sexta.

Descriminalização do aborto na Coreia do Sul

O aborto não é mais considerado uma prática ilegal na Coreia do Sul. Antes, o direito à interrupção voluntária da gravidez era aceito apenas para vítimas de estupro ou em casos de risco de morte da gestante. Agora ele é extensivo a todas as mulheres sul coreanas.

Esta é, sem dúvida, uma vitória, saboreada por Na Young, líder da associação Share, organização que defende os direitos das mulheres. “Os membros da Assembleia Nacional não concordaram em alterar a lei existente. Mas a lei deveria expirar após a decisão do Tribunal Constitucional de abril de 2019, que a declarou ilegal. As disposições penais sobre o aborto na lei que o criminalizava não estão mais em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Estou muito feliz em compartilhar esta boa notícia da Coreia do Sul “, declarou Young.

Conservadorismo

Por ser muito conservadora, a Coreia do Sul era um dos poucos países industrializados a criminalizar o aborto. A corte determinou que a lei, que visava proteger vidas e os valores tradicionais do país, passe por uma revisão final no próximo ano.

Centenas de mulheres, inclusive adolescentes e pessoas com deficiências, comemoraram em frente ao Tribunal Constitucional, onde a decisão foi anunciada.