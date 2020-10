Ação contra o Google: justiça americana lidera maior processo em 20 anos

A Justiça dos Estados Unidos e mais 11 estados do país entraram na última terça-feira (20) com uma ação contra o Google. O processo acontece dentro da lei antitruste, ao qual o governo americano acusa a empresa de tecnologia de usar seu poder de mercado para afastar a concorrência.

A ação contra o Google é a maior em 20 anos, desde o processo contra a Microsoft, ocorrido em 1998, e contra a AT&T, em 1974. O ato desse ano alega que o Google agiu de forma ilegal para manter seu posicionamento de mercado. Ele afirma que “na ausência de uma ordem judicial, o Google continuará executando sua estratégia anti competitiva, prejudicando o processo competitivo, reduzindo a escolha do consumidor e sufocando a inovação”.

Representante da companhia norte-americana não comentaram ainda sobre o assunto. O Google teve receita estimada em US$ 162 bilhões, em 2019 – número maior se comparado ao PIB de países como Ucrânia e Marrocos, por exemplo. O processo tem como apoiador o senador republicano, Josh Hawley, que acusa a empresa de manter seus poderes de mercado via meios ilegais e ao qual chama a ação de “o caso antitruste mais importante em uma geração”.

Ação contra o Google é considerada promessa política

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O ato contra o Google, que acontece nas vésperas das eleições presidenciais dos Estados Unidos, pode ser visto como um ato político, já que Trump cumpre uma promessa aos seus apoiadores de quebrar o monopólio e responsabilizar as empresas que supostamente utilizam meios ilegais para se consolidarem diante da concorrência.

Outros estados

Outros 11 estados estão unidos na ação contra o Google, já que constam nos autos investigações feitas por procuradores-gerais estaduais. Um grupo de procuradores liderados pelo Texas deve abrir outro processo, separado, focado em publicidade por vias digitais no mês que vem.

O Google vem enfrentando processos semelhantes em outros países. Em 2019, por exemplo, a União Europeia multou a companhia em US$ 1,7 bilhão por impedir que sites usassem serviços rivais para encontrarem anunciantes. Outro processo com a multa de US$ 2,6 bilhões, em 2017, por favorecer seu próprio produto de shopping em resultados de pesquisas e US$ 4,9 bilhões, em 2018, por bloquear rivais em seu sistema operacional Android.

O Departamento de Justiça dos EUA está há mais de um ano com investigações incisivas sobre a lei antitruste em startups do Vale do Silício. Além da ação contra o Google, a Amazon, Apple e o Facebook seguem na mira.

Microsoft processada em 1998

O processo contra a Microsoft, de Bill Gates, ficou marcado por iniciar um crescimento exponencial da internet na época, na tentativa da empresa de enfraquecer seus rivais na época.