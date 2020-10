Alemanha impõe lockdown parcial de um mês para conter o coronavírus

A Alemanha impõe lockdown parcial de um mês. A chanceler alemã, Angela Merkel, e os premiês estaduais da Alemanha anunciaram a medida na última quarta-feira (28).

Assim, o novo bloqueio parcial começará na segunda-feira, 2 de novembro.

Contudo, a chamada “luz de bloqueio” de âmbito nacional é uma versão menos intensa das medidas que paralisaram a sociedade e a atividade econômica alemãs na primavera.

Além disso, pouco depois do anúncio de Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou um novo bloqueio em toda a França.

Alemanha impõe lockdown parcial

De acordo com as autoridades alemãs, as novas restrições são:

Restaurantes e bares fecharão, exceto para delivery

Grandes eventos serão cancelados novamente

Viagens desnecessárias são fortemente desencorajadas

Todos aqueles que podem trabalhar em casa devem fazê-lo e os empregadores devem facilitar a transição para o trabalho em casa

As reuniões em público serão restritas a apenas 10 pessoas no total.

Instalações de entretenimento, como teatros e cinemas, estarão fechadas

Os centros recreativos públicos, como piscinas, ginásios e saunas, estarão encerrados

Sem multidões em eventos esportivos

‘Situação séria’

Merkel disse em uma entrevista coletiva: “Estamos em uma situação muito séria. Devemos agir, e agora, para evitar uma emergência nacional de saúde aguda”.

De acordo com ela, o número de pessoas em unidades de terapia intensiva dobrou nos últimos 10 dias e que em muitas áreas não é mais possível rastrear as cadeias de infecção. Bem como em 75% dos casos, a fonte de infecção é desconhecida.

“Se as infecções continuarem nesse ritmo, estaremos no limite da capacidade de nosso sistema de saúde”, disse Merkel.

Assim, os líderes estaduais e federais se reunirão novamente em duas semanas para avaliar se as novas medidas estão tendo efeito suficiente e recalibrar se necessário.

Além disso, Merkel prometeu que as empresas atingidas pelas novas medidas receberiam apoio econômico. Dessa forma, empresas com até 50 funcionários e autônomos receberão 75% de sua renda em auxílio.

“Vamos indenizar as empresas, instituições e clubes afetados”, acrescentou.