Uma australiana morre tentando tirar foto na beira de um penhasco.

Rosy Loomba de 38 anos estava com seu marido e filho quando o acidente ocorreu no Parque Nacional de Grampians na Austrália. Eles estavam no Boroka Lookout, uma saliência ao lado do penhasco que tem uma vista panorâmica das montanhas e da cidade abaixo.

A polícia disse que Loomba escalou as barreiras de segurança e ignorou os sinais de alerta para posar para uma foto em uma rocha. Contudo, ela tropeçou na borda e caiu de uma altura de mais de 80 metros abaixo da face do penhasco, de acordo com o Nine News.

Testemunhas ouviram Loomba gritando, mas não puderam ajuda-la. A polícia e o serviço de emergência estadual trabalharam por seis horas para escalar o penhasco e resgatar o corpo.

Assim, a plataforma de observação esteve fechada ao longo da tarde durante o processo de recuperação. Mas foi reaberta ao público às 22h.

Australiana morre tentando tirar foto

O mirante é um local especialmente popular para fotos. Além disso, uma busca rápida na localização no Instagram mostra dezenas de fotos de pessoas na encosta do penhasco.

Geralmente nessas fotos as pessoas estão com as pernas balançando sobre a borda ou equilibradas em uma rocha estreita perto da borda. Alguns até filmaram a si próprios dando cambalhotas no local.

De acordo com o guia turístico, Graham Wood, ele alertou seus clientes para ficarem atentos apenas meia hora antes da queda de Loomba.

“Comentei com meus clientes que isso (pessoas subindo pela barreira) acontece o tempo todo”, disse ele.

“E um dia desses, alguém vai cair. Estou triste que isso tenha acontecido”, acrescentou.

Na sequência, as autoridades lembraram ao público de respeitar os sinais e orientações de segurança. Bem como acrescentaram que nenhuma foto vale a vida de uma pessoa.

“Não podemos isolar todas as partes de Victoria”, disse a Ministra da Polícia Lisa Neville. “As pessoas devem ser mais responsáveis”.

Antes que a pandemia do coronavírus interrompesse a indústria de viagens, destinos de Kyoto à República Tcheca tiveram que instituir proibições de fotografia devido ao comportamento de risco de algumas pessoas.