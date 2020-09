Cidadãos australianos e residentes permanentes não poderão sair do paós até o final do ano.

Cidadãos australianos estão proibidos de sair do país por causa da pandemia do coronavírus até meados de dezembro. Do mesmo modo, a medida se estende aos estrangeiros com residência permanente na Austrália.

O “Período de Emergência de Biossegurança Humana” está em vigor desde março e evita que cidadãos australianos ou residentes permanentes deixem o litoral do país.

Contudo, caso haja necessidade de sair, pode-se pedir uma permissão de saída para o governo.

Residentes de outros países, fretes e barcos offshore, trabalhadores essenciais e funcionários do governo estão excluídos da medida. Além disso, navios de cruzeiro internacionais com 100 ou mais passageiros estão proibidos de entrarem nos portos do país.

Em nota, o ministro da Saúde, Greg Hunt, confirmou que a proibição seria estendida até pelo menos 17 de dezembro.

“A extensão do período de emergência foi informada por conselhos médicos e epidemiológicos especializados fornecidos pelo Comitê Principal de Proteção à Saúde da Austrália (AHPPC)”, disse em declaração.

“A AHPPC informou que a situação internacional e doméstica do covid-19 continua a representar um risco inaceitável para a saúde pública. Portanto, a extensão do período de emergência é uma resposta adequada a esse risco”.

O governo australiano só pode estender a declaração de emergência por no máximo três meses. Contudo, pode fazer isso mais de uma vez.

A princípio, as viagens domésticas foram incentivadas pelo governo, que espera que os cerca de US$ 65 bilhões gastos em viagens ao exterior no ano passado possam ser filtrados para o próprio país. Porém, o fechamento das fronteiras estaduais tornou isso ainda mais difícil.

Coronavírus na Austrália

A Austrália tem lutado contra o ressurgimento do coronavírus nos últimos meses. Victoria, um dos estados mais populosos, é agora o com mais infecções.

Victoria, onde fica Melbourne, está sob nova restrição desde o início de agosto. Contudo, este é mais abrange que o realizado em março.

As autoridades de saúde confirmaram na quinta-feira (3) 127 novos casos de covid-19, elevando o total nacional para mais de 26.000. O número de mortes registradas é de 678.