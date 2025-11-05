Rama Duwaji: primeira dama de Nova York tem 28 anos e é ilustradora
Ilustradora é a primeira-dama mais jovem da história de NY
A ilustradora e animadora síria Rama Duwaji, de 28 anos, é a nova primeira-dama de Nova York, após seu marido, o socialista Zohran Mamdani, ser eleito prefeito da cidade dos Estados Unidos na noite de terça-feira, 4 de novembro de 2025.
Quem é Rama Duwaji?
Rama Duwaji se formou na Virginia Commonwealth University em design de comunicação. Ela também possui mestrado em ilustração pela School of Visual Arts, em Nova York. Ela já trabalhou com clientes renomados como The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple, Spotify, Vice e Tate Modern. Também criou designs para marcas como Cartier. Além da ilustração, Duwaji também se aventura na cerâmica.
Casada, Rama conheceu seu marido no Hinge, um app de relacionamentos, e oficializou a união em uma cerimônia civil no cartório da cidade de Nova York no início deste ano, segundo a Cosmopolitan.
Antes de oficializarem a união, o casal teria realizado discretamente uma festa de noivado e um Nikkah – uma cerimônia de casamento islâmica onde o casal assina o contrato matrimonial – em Dubai, onde reside a família de Duwaji.
Ao contrário da maioria das campanhas políticas, em que os candidatos apresentam uma frente unida com seus cônjuges para supostamente promover os “valores familiares”, Duwaji permaneceu em grande parte fora dos holofotes durante a candidatura de seu marido ao cargo de prefeito.
Aparentemente preferindo apoiar Mamdani discretamente pelo Instagram em vez de se juntar a ele em comícios, Duwaji compartilhou fotos do casal tiradas em uma cabine fotográfica nas redes sociais esta semana, com a legenda: “Não poderia estar mais orgulhosa”.
