Conhecida mundialmente como “Blue Monday”, a terceira segunda-feira de janeiro é conhecida mundialmente como o dia mais triste do ano. Embora não exista uma comprovação científica que afirme a tese do dia mais triste do ano, em 2021, o famoso “dia triste’ será em 18 de janeiro.

Com a temporada de festas realmente encerrada, mais alguns meses de inverno à vista e um longo intervalo entre os dias de pagamento, você não está sozinho se estiver se sentindo mal. Mas quando é Blue Monday e como a data foi escolhida?

O que é “blue monday”?

A crença sobre a segunda mais triste do ano, o “blue monday”, foi uma estratégia de marketing que acabou se tornando bastante popular na internet. Todos os anos, diversos sites e lojas aproveitam a data para ofertar serviços e produtores relacionados ao bem-estar e a saúde.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A ideia do Blue Monday foi concebida pela primeira vez pelo Dr. Cliff Arnall em 2005 e foi publicada como parte de um comunicado de imprensa da Sky Travel.

Embora seja impossível afirmar picos de depressão em dias específicos, especialistas afirmam que alguns sintomas da doença se tornam mais evidentes em determinadas épocas do ano. Quando isso ocorre, o quadro é descrito como depressão sazonal, ou o chamado transtorno efetivo sazonal.

Em países do Hemisfério Norte, por exemplo, a depressão sazonal se torna mais evidente e comum durante os meses de inverno, entre janeiro e fevereiro, quando há menos luz solar na região. A falta do calor e claridade solar cria um desequilíbrio químico no cérebro que afeta o ritmo circadiano, atrapalhando o funcionamento do corpo.

O conceito foi cunhado originalmente em 2004 pelo psicólogo Cliff Arnall. Ele criou uma “fórmula” para o blues de janeiro depois que a empresa de viagens Sky Travel lhe pediu para fazer isso, que então usou a frase em um comunicado à imprensa para promover seus negócios de inverno.

Quais os sintomas da depressão sazonal?

A depressão sazonal costuma apresentar sintomas comuns, que podem facilmente ser confundidos com cansaço, como fadiga, problemas de concentração e sobrepeso causado pelo aumento no consumo de carboidratos. O quadro costuma ser mais comum entre mulheres adultas, que também podem confundir com sintomas de TPM.

Na maioria dos casos, o transtorno sazonal também apresenta sintomas de angústia, ansiedade, tristeza e culpa. Alterações no sono e apetite também pode acontecer, levando a pessoa a se alimentar demais ou de menos.

No Brasil, esse tipo de depressão sazonal está associada a uma mudança de ritmo social que pressiona as pessoas a se cobrarem de forma excessiva, como em relação com a aparência e insatisfação com o próprio corpo. Nesta época, é comum querer evitar redes sociais, praia e piscina, mesmo em clima de férias de início de ano.

Há quem relate também que a depressão sazonal está associada ao período de festas, marcado pela “obrigação” de se sentir feliz e animado com tudo e todos. Isso acaba gerando estresse e ainda mais cobranças além das que são normais no dia-a-dia, e isso contribui para a piora da qualidade de vida.

Diagnóstico e tratamento da depressão sazonal

É importante uma atenção especial voltada para pessoas que que já possuem um quadro depressivo prévio ou maior vulnerabilidade social e genética. É comum que os quadros se agravem durante esse período, tornando-as ainda mais propensas aos sintomas depressivos.

Assim como o quadro depressivo, o transtorno sazonal deve ser diagnosticado por um profissional e tratado com acompanhamento especializado. Se os sintomas são comuns durante todo o ano, ou até mesmo todos os anos na mesma época, vale a pena conversar com um profissional de saúde a respeito.

Assim como a depressão, o transtorno sazonal pode ser tratado com remédios e psicoterapia. Quem vive o problema da falta de luz ainda pode ser orientado a realizar fototerapia. No geral, depressões exigem uma manutenção continua para evitar novos quadros de tempos em tempos. O tratamento busca fazer o indivíduo se autoconhecer, identificar reações ao estresse e sintomas de recaída. A revisão doe estilo de vida também é essencial.

Aqui estão algumas citações e provérbios inspiradores para injetar um pouco de positividade na “Blue Monday”: