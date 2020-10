O buraco na camada de ozônio sobre a Antártica atingiu seu “tamanho máximo”. Isso acontece apenas um ano depois que os pesquisadores relataram que era o menor desde sua descoberta.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o buraco, que ocorre anualmente, cresceu “rapidamente” a partir de meados de agosto. Além disso, ele atingiu o pico no início de outubro em cerca de 9,2 milhões de milhas quadradas.

O buraco na camada de ozônio está em seu “maior” e “mais profundo” estado dos últimos anos, de acordo com a OMM. Isso foi impulsionado por um vórtice polar forte, estável e frio, que manteve a temperatura da camada de ozônio sobre a Antártica consistentemente fria.

O esgotamento do ozônio está diretamente relacionado à temperatura na estratosfera, pois as nuvens estratosféricas polares só se formam em temperaturas abaixo de -78ºC.

As nuvens estratosféricas polares contêm cristais de gelo que podem transformar compostos não reativos em reativos. Este é um papel importante na destruição química do ozônio, que protege a Terra dos nocivos raios ultravioleta do sol.

The #ozone hole over the #Antarctic is one of the largest and deepest in recent years, per @CopernicusECMWF, @NASAEarth, @environmentca and WMO's Global Atmosphere Watch network.

Analyses show the hole has reached its maximum size for the year.

Details https://t.co/QjU9BqIhcZ pic.twitter.com/dc4dGQK4rA

— World Meteorological Organization (@WMO) October 6, 2020