Meganavio encalhado no Canal de Suez: entenda o que aconteceu

O Canal de Suez, no Egito, segue com a navegação suspensa após dois dias que um navio de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento bloqueou o trânsito na região. As autoridades que administram o canal seguem tentando desencalhar a embarcação.

O bloqueio fez com que os preços do petróleo subissem nos mercados internacionais. Cerca de 12% do comércio global passa pelo Canal de Suez, que conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e fornece a ligação marítima mais curta entre a Ásia e a Europa.

Como o navio ficou preso no Canal de Suez?

O navio de 200.000 toneladas, construído em 2018 e operado pela empresa de transporte taiwanesa Evergreen Marine, encalhou e alojou-se lateralmente na hidrovia por volta das 07:40 hora local (05:40 GMT) na terça-feira.

A embarcação foi atingida por uma forte tempestade de areia em que a velocidade do vento atingiu 74km/h. Com isso, o Canal de Suez, por onde passam cerca de 50 embarcações por dia, foi obstruído completamente. No momento, há uma fila de navios de carga parados.

A Autoridade do Canal de Suez informou nesta quinta-feira (25) que dragas já trabalham no local para tentar retirar o navio da margem do canal. Um das empresas responsáveis pelo procedimento, a Boskalis, acredita que é muito cedo para afirmar em quanto tempo o serviço será feito, mas que pode demorar semanas.

Canal de Suez Bloqueado

Com 400m de comprimento e 59m de largura, o navio bloqueou o caminho de outras embarcações que agora estão presas em linhas em ambas as direções.

A empresa que administra o navio porta-contêineres, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), negou relatos anteriores de que o navio já havia sido parcialmente reflutuado.

Em entrevista a uma TV holandesa, Peter Berdowski, presidente-executivo da Boskalis, afirmou que “quanto mais firmemente o navio estiver preso, mais tempo a operação vai demorar. Pode demorar dias ou semanas. Trazer todo o equipamento de que precisamos não acontecerá do dia para a noite.”

Importância do Canal de Suez

O Canal de Suez está em atividade como rota marítima desde 1869, e une o Golfo de Suez e o Mar Mediterrâneo. Com a evolução do comércio marítimo, o local passou a receber meganavios de até 240 mil toneladas.

O local é uma artéria do comércio mundial, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e fornecendo uma avenida para os navios passarem entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. A principal alternativa, uma passagem ao redor do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, leva muito mais tempo.

Aproximadamente 10% do comércio marítimo internacional está concentrado diretamente no Canal de Suez. O canal tem como concorrente a rota pelo Cabo de Boa Esperança. Mas, pelo Suez a distância entre os portos do Golfo e de Londres é reduzida pela metade.

Segundo o The Guardian, esta é a principal rota de comércio entre a Ásia e a Europa, onde cerca de 150 navios carregados com bens de consumo, petróleo, peças automotivas, e diversos outros tipos de carga, aguardam o desencalhe para seguir trânsito.