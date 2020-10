Carlo Acutis tem corpo exposto antes de virar santo; conheça a história

O adolescente foi creditado por curar um menino brasileiro de 6 anos que inexplicavelmente se recuperou em 2013 de uma deformação congênita do pâncreas, relatou o LA Times . Um padre orou a Carlo em nome do menino.

Carlos Acutis, adolescente de 15 anos que morreu em decorrência de uma leucemia em 2006 e que está prestes a ser beatificado, teve seu túmulo aberto para visitação do público no Santuário de Espoliação em Assis, na Itália. O adolescente foi creditado por curar um menino brasileiro de 6 anos que inexplicavelmente se recuperou em 2013 de uma deformação congênita do pâncreas, relatou o LA Times . Um padre orou a Carlo em nome do menino.

“O menino estava vomitando e corria o risco de morrer. Então, no terceiro dia de orações, ele começou a comer ”, disse a mãe de Carlo, Antonia Salzano, 53, segundo o jornal.

Carlo Acutis, o “Padroeiro da internet”

Acutis ficou famoso após visitar locais onde ocorreram milagres eucarísticos. Ele viajou pelo mundo enquanto os documentava e catalogava em um site que criou. Ele seguiu fazendo estas visitas até 2005, meses antes de sua morte, em outubro de 2006.

O processo de beatificação de Carlo Acutis começou em 2013 e em fevereiro deste ano foi aprovado em definitivo pelo Papa Francisco. Ele ficou conhecido como padroeiro dos Estudantes e da Juventude.

No ano passado, o Papa Francisco prestou homenagem ao adolescente, declarando que seu uso da internet para “comunicar valores e beleza” era o antídoto perfeito para os perigos das redes sociais. Em documento que escreveu após um sínodo sobre a juventude, Francisco citou uma frase cunhada por Carlo alertando outros jovens a não perderem sua individualidade na internet: “Todo mundo nasce original, mas muitos morrem como fotocópias”.

Depois de citar a frase, Francisco acrescentou: “Não deixe isso acontecer”.

Milagres de Carlo Acutis

À medida que a fama de Carlo se espalhava, os católicos começaram a orar por ele e, em fevereiro, o papa atribuiu um milagre ao adolescente, desencadeando sua beatificação, o primeiro passo para ser santificado. A cerimônia de beatificação será realizada no dia 10 de outubro na cidade italiana de Assis (famosa por São Francisco).

O milagre em 2013 envolveu a cura rápida e inexplicável de um menino brasileiro de 6 anos que sofria de uma grave deformação congênita do pâncreas. Um padre orou a Carlo em nome da criança. As informações são do Los Angeles Times.

Conservação impressiona

Nas redes sociais, foram compartilhadas imagens do corpo de Acutis, que pode ser visto em seu sepulcro vestindo um moletom, calça jeans, e um terço em suas mãos. As imagens do corpo impressionaram, uma vez que não parece ter passado por um processo de decomposição, apesar do futuro santo já ter morrido há 14 anos,

A cerimônia de beatificação ocorrerá na Basílica de São Francisco, em Assis. Porém, o corpo de Acutis ficará no Santuário da Espoliação.