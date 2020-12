Casal ganha R$ 780 milhões na loteria e doa metade

Casal ganha na loteria – Já pensou no que você faria se ganhasse 780 milhões de reais na loteria? As opções são vastas. Mas no ano passado, o casal inglês Frances e Patrick Connolly chamou a atenção a atitude inusitada que tomaram. Eles resolveram doar mais da metade do premio que receberam. Entenda mais sobre essa história.

Frances e Patrick Connolly, casal ganha na loteria

Frances e Patrick Connolly, da cidade inglesa de Hartlepool, ganharam na loteria um prêmio de 115 milhões de libras, o que dá aproximadamente 781 milhões de reais. Eles receberam o prêmio jogando na loteria inglesa na virada do ano de 2019. Contudo, o casal decidiu que não iria ficar com o prêmio completo. Eles decidiram doar mais da metade do dinheiro para instituições de caridade e familiares, distribuindo determinado valor para três filhas, três netos, oito irmãos, 15 sobrinhos e quatro sobrinhos-netos.

Sem extravagâncias

O casal não é fã de ostentar e não gosta de gastar muito dinheiro com coisas extravagantes. Em entrevista a um jornal britânico, Frances contou que quando foram viajar para Nova Zelândia, eles ficaram horrorizados com o preço da passagem da primeira classe.

Com a quantia que sobrou, eles compraram para este Natal milhares de presentes para pacientes de um hospital, além de equipamentos mais modernos para o local.

Em entrevista ao site Daily Star, Frances afirma sentir prazer em ajudar as pessoas, mesmo quando não era milionária: “Não tem nada a ver com o tamanho da vitória, realmente. Eu estava sempre doando dinheiro e nunca teria sido rica sem a loteria”. Ela também diz que não se importa com a quantia: “Agora não sou tão rica quanto fui. Mas está em minha natureza, meu marido brinca que, se eu ganhasse sozinha, doaria tudo”.

Ainda segundo o casal, um dos objetos mais importantes que eles possuem é uma página de cartões de agradecimento, feita por crianças necessitadas a grupos comunitários, recebidos desde que ganharam o prêmio no fim de 2019.