Conheça as 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes

A Forbes em 2020 trouxe a lista das pessoas mais ricas do Brasil, a publicação traz 238 nomes brasileiros, entre eles 200 são bilionários. O banqueiro Joseph Safra encabeça o primeiro lugar da lista, com uma fortuna de quase 120 bilhões de reais. Entre os 10 primeiros, Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, é a única mulher, em oitavo lugar. Confira, portanto, quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a revista Forbes.

1 – Joseph Safra: R$ 119,08 bilhões

Joseph Safra herdou, em 1955, o banco fundado pelo pai. Hoje é dono do banco Safra (Brasil), do J. Safra Sarasin (Suíça) e do Safra National Bank (EUA). Ele também é o dono da Chiquita Brands, maior produtora de bananas do mundo. Além de ser a pessoa mais rica do Brasil, Safra é também o banqueiro mais rico do mundo.

2 – Jorge Paulo Lemann: R$ 91 bilhões

Nascido e criado no Rio de Janeiro, Telles cursou economia na UFRJ e começou a trabalhar com mercado financeiro. Com 22 anos ingressou na corretora Garantia para trabalhar de office boy de luxo. Poucas semanas depois foi transferido para área técnica da empresa e lá já mostrou que jeito para os negócios. Menos de dois anos depois de entrar na corretora, Telles ganhou o direito de comprar uma participação de 0,5% no Garantia, porcentagem que ia aumentando a cada ano. Dessa maneira, os principais sócios da empresa eram José Paulo Lemann, Luiz Cezar Fernandes, Fred Packard, Hercias Lutterbach, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Parceria milionária e de sucesso

No final de outubro de 1989, Lemann contou aos sócios que tinha comprado a Brahma. A essa época, com 39 anos, Telles ficou animado e assumiu a direção da nova empresa. Na diretoria da cervejaria, o empresário fez mudanças necessárias e aumentou significativamente seus lucros. Anos depois os empresários Marcel Telles, Beto Sicupira e José Paulo Lemann fecharam a compra da Antarctica, dando origem à American Beverage Company (Ambev). Esse trio se tornaria, então, inseparável nos negócios. A Inbev fez uma proposta para comprar a Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser. O negócio foi fechado em novembro de 2008. A essa altura o os três empresários já haviam criado a 3G Capital, uma empresa de investimentos que tinha como objetivo aplicar parte do patrimônio em companhias nos Estados Unidos.

Em setembro de 2010, o fundo comprou o Burger King, junto com outros investidores. Três anos depois, se tornaram proprietários da Heinz. Em 2015, em sociedade com o megainvestidor Warren Buffett, os brasileiros compraram a Kraft. Em 2018, Marcel Telles deixou o conselho de administração da Ambev, mas segue como conselheiro da AB Inbev e da Kraft Heinz.

Hoje, Telles comanda empreendimentos milionários e é considerado a terceira pessoa mais rica do Brasil.

3 – Eduardo Saverin: R$ 68,12 bilhões – pessoas mais ricas do Brasil

Em terceiro lugar na lista, temos Eduardo Saverin, co-fudador do Facebook. Saverin ficou conhecido ao enfrentar Mark Zuckerberg na Justiça, com o filme “A Rede Social”, onde ele conta a conturbada relação de Zuckerberg com os demais fundadores da empresa.

Além do Facebook, Saverin também é o co-fundador da B Capital Group, fundo de capital de risco, empresa que surgiu da parceria entre ele e o administrador Raj Ganguly. Eduardo também investe em startups.

4 – Marcel Herrmann Telles: R$ 54,08 bilhões

Juntamente com Lemann e Sicupira, Marcel Telles é um dos maiores bilionários do Brasil 2020, por ter consolidado juntamente a seus sócios, um império no setor de investimentos. Telles é um dos sócios da InBev, 3G Capital e do banco Garantia.

5 – Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 42,64 bilhões

De vendedor de carros usados ao quinto maior bilionário do Brasil. Carlos Alberto Sicupira controla a G3 Capital, juntamente com Marcel Herrmann Telles e Jorge Paulo Lemann. Em conjunto, o trio move uma das mais lucrativas e longínquas sociedades no país.

Além da G3 Capital, o trio comandou o icônico banco Garantia, transformou a Brahma na gigante global AB Inbev, a maior cervejaria do mundo.

6 – Alexandre Behring: R$ 34,32 bilhões

Nascido n Rio de Janeiro, Alexandre Behring tem um bacharelado em Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), e tem um MBA da Harvard Business School

Behring é co-fundador e sócio-diretor da 3G Capital, presidente executivo do Restaurante Marcas Internacionais, diretor da Anheuser-Busch InBev, e o presidente da Kraft Heinz.

7 – André Esteves: R$ 24,96 bilhões

Assim como Safra, André Esteves é banqueiro, sendo sênior Partner do BTG Pactual e membro do conselho da Conservação Internacional.

Em 2015, André foi preso sob suspeita de tentar obstruir as investigações da Operação Lava-Jato. Entretanto, foi solto 23 dias depois por falta de provas e voltou sua atuação no banco.

8 – Luiza Trajano: R$ 24 bilhões – pessoas mais ricas do Brasil

Luiza Trajano, nascida e criada em Fraca, no interior do estado de São Paulo se tornou milionária e é a mulher mais rica do Brasil. Trajano começou trabalhando como balconista na loja de seus tios na cidade, logo em seguida chegou a superintendência da empresa.

Anos depois, a paulista conseguiu transformar o negócio da família em uma das maiores empresas de varejo no Brasil, sendo, inclusive, concorrente direta das Casas Bahia. Esse sucesso só possível graças à percepção que Trajano teve ao analisar tendências. Por exemplo, o Magazine Luiza foi pioneiro nas compras online e apostar no crédito para o consumidor. Hoje, a fortuna da empresária é avaliada em 2,5 bilhões de reais.

9 – Ilson Mateus: R$ 20 bilhões

O nono bilionário da lista, não começou de maneira fácil na vida, Ilson Mateus já foi garimpeiro quando jovem.

Ilson Mateus é hoje o presidente e o maior acionista do Grupo Mateus, rede de supermercados com 137 lojas distribuídas no Nordeste. Além disso, Ilson possui 57 empreendimentos em três estados do Brasil, sendo eles Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Desse modo, ele ocupa o posto de maior empresário do Maranhão.

10 – Luciano Hang (Havan): R$ 18,72 bilhões – pessoas mais ricas do Brasil

Hang é um dos fundadores da rede lojas de departamento Havan. Atualmente, a empresa possui mais de 15 mil funcionários e mais de 100 lojas espalhadas pelo países.

Além de empreendedor, Luciano Hang também é conhecido por sua popularidade nas redes sociais. Teve grande notoriedade durante a corrida presidencial do Brasil de 2018, por ter sido forte apoiador de Jair Bolsonaro.