A China vai limitar o poder de suas maiores empresas de internet e para isso propôs uma nova regulamentação.

Os regulamentos sugerem uma crescente inquietação em Pequim com a crescente influência das plataformas digitais.

As novas regras podem afetar gigantes da tecnologia locais como Alibaba, Ant Group e Tencent. Bem como a plataforma de entrega de alimentos Meituan.

Assim, a medida ocorre em um momento em que a UE e os EUA também buscam conter o poder dos gigantes da Internet.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As ações chinesas de tecnologia caíram drasticamente depois que as regulamentações propostas foram divulgadas na terça-feira (10).

A notícia veio no momento em que o JD.com e o Alibaba se preparavam para o Dia dos Solteiros, o maior festival de compras do mundo.

China vai limitar o poder de grandes empresas online

O projeto de 22 páginas da Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR) será a primeira tentativa de definir o comportamento anticompetitivo para o setor de tecnologia.

As novas regras tentarão impedir que as empresas compartilhem dados confidenciais do consumidor, que se unem para eliminar rivais menores e vendendo com prejuízo para eliminar os concorrentes.

Eles também reprimiriam as plataformas que forçariam as empresas a acordos exclusivos, algo que diversos comerciantes e concorrentes do Alibaba denunciaram.

Os novos regulamentos também terão como alvo empresas que tratam clientes de forma diferente com base em seus dados e hábitos de consumo.

O SAMR está buscando avaliações e feedback do público sobre as diretrizes até o final do mês.

Tendência global

Se as autoridades chinesas estão preocupadas com o crescimento explosivo de algumas plataformas de internet, elas não estão sozinhas.

A União Europeia que acusa a Amazon de abusar de seu poder de mercado na Alemanha e na França.

Enquanto isso, as autoridades americanas estão agindo contra o domínio do Google como mecanismo de busca na Internet.

Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos descreveu a gigante da tecnologia como um “porteiro do monopólio da Internet”.