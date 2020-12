Coletivo de arte está reivindicando a autoria do Monólito de Utah

Pelo jeito, o Monólito de Utah, nos Estados Unidos, não foi deixado por alienígenas e sim pelo grupo de artistas conhecido como The Most Famous Artist. De forma bem-humorada, o coletivo publicou em suas redes sociais imagens dos objetos e fez comentários anunciando que não tinham sido os aliens e anunciou a venda do objeto no valor de US$ 45, cerca de R$ 232 mil.

O objeto que tem formato geométrico, semelhante a um retângulo alto (na vertical) e brilhante, desapareceu sem explicações do deserto e gerou burburinho na internet. Depois de Utah, monolitos misteriosos foram vistos na Romênia e também no estado americano da Califórnia.

Significado do Monólito de Utah

O coletivo informou que, assim como toda obra de arte, a reflexão faz parte do contexto artístico. Segundo eles, os monólitos tiveram como objetivo fazer com que as pessoas pensassem que ETs fizeram contato conosco neste ano “tão maluco”, como foi 2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mistério dos monólitos

No dia 18 de novembro, o primeiro monólito misterioso foi encontrado em Utah, região oeste dos EUA, o local é definido pelas vastas áreas de deserto e pela cordilheira Wasatch. No entanto ele desapareceu no último dia 27 de novembro. Na mesma semana apareceu uma cópia do objeto na Romênia, que também sumiu. E, na última quarta-feira, 02 de dezembro, surgiu outro monólito na Califórnia, também oeste dos Estados Unidos, e que veio a sumir novamente.

Internautas ficaram afoitos com o mistério envolvendo os monólitos que, sem pensar duas vezes, criaram memes sobre o assunto e associando a situação com uma peça vista no filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”.