Como ver do Brasil o raro Cometa Verde, visto pela última vez há 50.000 anos

O “Cometa Verde”, tecnicamente conhecido como C/2022 E3 (ZTF), está fazendo sua aproximação da Terra e nesta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, estará em sua fase mais brilhante. Um dos eventos astronômicos mais esperados, este cometa em particular passou pela última vez pelo nosso planeta há cerca de 50.000 anos, quando os neandertais caminharam pelo planeta.

No entanto, o C/2022 E3 (ZTF) é bastante pequeno, por isso não será tão brilhante quanto outros cometas mais famosos que aparecem periodicamente no céu noturno. Isso significa que você precisará procurar algum local com pouquíssima poluição luminosa e, mesmo assim, devido à sua debilidade, será difícil enxergar.

Os brasileiros poderão ver o cometa do país a olho nu, desde que as condições do tempo e do céu permitam, mas a observação só será possível entre os dias 3 e 4 de fevereiro, depois do perigeu.

De acordo com o Observatório Nacional, a visualização ficará melhor a partir do dia 4 de fevereiro. Com o passar dos dias, o cometa será visto mais alto no céu e com mais tempo de visibilidade. Mas não faria mal trazer um par de binóculos ou telescópio para assistir ao espetáculo.

No dia 11 de fevereiro, a partir das 19h no YouTube, o Observatório Nacional realizará uma nova edição do evento virtual de observação do céu: “Ceu em sua casa: observação remota”.

“Para observar o cometa verde, o mais sensato é usar binóculos, que facilitarão a observação desse visitante ilustre. Além disso, é importante destacar que não é uma tarefa tão fácil achar um cometa no céu. Por isso, além de instrumentos (binóculos, telescópios, câmeras fotográficas), é interessante que as pessoas procurem um lugar distante dos centros urbanos, fugindo assim da poluição luminosa. Para facilitar ainda mais a observação do cometa, o indicado é procurar pelo cometa quando a lua não estiver mais no céu”, explica astrônomo Dr. Filipe Monteiro, pós-doc do Observatório Nacional.

