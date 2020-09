Coronavírus: Nova Zelândia registra primeira morte em 3 meses

Autoridades de saúde disseram que o homem fazia parte de uma segunda onda de infecções descoberta em Auckland no mês passado. A primeira-ministra Jacinda Ardern estendeu as restrições até pelo menos metade de setembro.

Nesta sexta-feira (4) a Nova Zelândia registra primeira morte por coronavírus desde 24 de maio. O número de mortes de covid-19 no país agora é de 23.

De acordo com o Ministério da Saúde, “O homem na casa dos 50 fazia parte do agrupamento de agosto em Auckland e morreu hoje cedo no Hospital Middlemore”.

“Eu reconheço a ansiedade que os neozelandeses podem sentir com as notícias de hoje, tanto na comunidade em geral como também pela família e parentes de luto por esta morte”, disse Ashley Bloomfield, presidente-executivo do ministério.

“Nossos pensamentos estão com a família e comunidade neste momento de perda e luto”, acrescentou.

O novo grupo de contágio de Auckland surgiu em uma família de quatro pessoas. Desde então, esse número aumentou para 152 pessoas, incluindo três novos registros na sexta-feira. As novas infecções encerraram um período de 102 dias livres de transmissão comunitária na Nova Zelândia.

Apesar de um bloqueio de duas semanas e meia em Auckland, que terminou na noite de domingo, é difícil eliminar totalmente as contaminações. De acordo com Bloomfield “sempre reconhecemos que mais mortes relacionadas à covid-19 eram possíveis”.

Além disso, Bloomfield acrescentou: “as notícias de hoje reforçam a importância de nossa vigilância compartilhada contra a covid-19. São muito graves às consequências que o vírus pode trazer consigo”.

O Ministério da Saúde também relatou cinco novas infecções por coronavírus na sexta-feira. De acordo com a primeira-ministra, Jacinda Ardern, as restrições impostas para conter a disseminação do covid-19 permanecerão em vigor até pelo menos a metade de setembro.

“A melhor resposta econômica continua sendo uma forte resposta de saúde. Se acertarmos, acabaremos com as restrições mais rapidamente e diminuiremos o risco de oscilações”, disse Ardern em entrevista coletiva.

Embora os habitantes de Auckland tenham permissão para sair de suas casas esta semana, o governo limitou as reuniões sociais na cidade de 1,5 milhão a 10 pessoas. Além disso, tornou as máscaras obrigatórias no transporte público em todo o país.