De top model a magnatas: conheça a família de Elon Musk

Muito se especula sobre a vida de Elon Musk, empresário CEO da Tesla e SpaceX, e um dos homens mais ricos do mundo segundo a Forbes. Por incrível que pareça, Elon não foi o único de sua família que abriu negócios, ganhou fortuna e conquistou a fama através de suas empresas. Mas afinal de conta, quem é a família de Elon Musk?

A família Musk está cheia de empreendedores e artistas rebeldes, desde sua irmã, Tosca, que é uma cineasta, até sua ex-esposa e atriz, Talulah Riley. Atualmente, o bilionário sul-africano namora a cantora e musicista Grimes, com quem tem um menino. Antes de seu mais novo herdeiro, Musk já tinha uma família grande, que inclui duas ex-mulheres, gêmeos e trigêmeos.

Confira quem é a família de Elon Musk:

Errol Musk | Quem é a família de Elon Musk?

Errol Musk, pai de Elon Musk, é um engenheiro sul-africano que, de acordo com Elon, possui um QI de nível genial, além de ser declaradamente a pessoa mais jovem a receber a qualificação de engenheiro profissional na África do Sul, de acordo uma publicação da Rolling Stone em 2017.

Ainda de acordo com a Rolling Stone, os pais de Elon Musk se divorciaram quando ele ainda era bastante jovem. Naquele período, Errol trabalhava na construção e mineração de esmeraldas.

Errol ganhou manchetes polêmicas em 2018, quando foi revelado que tinha um filho com sua até então enteada, Jana Bezuidenhout, de 30 anos, a qual o engenheiro conhecia desde que ela tinha quatro anos de idade.

Hoje, Elon e Errol não convivem diretamente. O bilionário afirma em entrevistas que seu pai é “um ser humano terrível”, e que “quase todo crime que você possa imaginar, ele cometeu”.

Maye Musk

Maye Musk, mãe de Elon Musk, é nutricionista e modelo há mais de cinco décadas, desde seus 15 anos de idade. Maye estrelou caixas de cereais, foi capa da revista Time, e brilhou em desfiles da New York Fashion Week, de acordo com o jornal The New York Times. Maye também se tornou porta-voz da CoverGirl aos 69 anos de idade.

Maye e Errol foram casados até 1917, e a modelo descreve seu antigo relacionamento com o engenheiro como abusivo. Após a separação, Maye mudou-se para o Canadá com seus três filhos, onde começou a empreender como nutricionista.

Quem é a família de Elon Musk e seus irmãos mais novos?

Kimbal Musk

Kimbal Musk, de 48 anos, é o irmão mais novo de Elon Musk e dono de um restaurante filantropo. Apesar de não tão rico quanto o irmão, Kimbal é fundador de três empresas de alimentos: The Kitchen Restaurant Group, que é uma organização sem fins lucrativos, a Big Green e Square Roots, empresas de agricultura urbana.

Kimbal mudou-se da África do Sul para o Canadá junto com o irmão mais velho quando eram adolescentes, e juntos fundaram a Zip2, que foi vendida por US$ 307 milhões em 1999. Kimbal era um investidor na companhia Paypal e, atualmente, faz parte do conselho das empresas Tesla e SpaceX.

Tosca Musk

Tosca Musk, irmã caçula de Elon Musk, é cineasta e dirige um serviço de streaming chamado Passionflix. Tosca produz filmes desde 2001 e, até o momento, já realizou mais de 30 produções de acordo com sua página no IMDb.

Tosca é co-fundadora e CEO da Passionflix, serviço de streaming de produções adaptadas para romance. A empresa foi fundada em 2016 e levantou US$ 4 milhões entre investidores, entre eles, seu irmão Kimbal. Tosca não é casada e tem dois filhos, os gêmeos Isabeau e Grayson.

Quem é a família de Elon Musk e suas ex-esposas?

Justine Musk | Quem é a família de Elon Musk?

Justine Musk é escritora e primeira esposa de Elon Musk. Justine e Elon se conheceram enquanto estudavam na Queen’s University em Kingston, Ontário. Quando Musk foi transferido para a Wharton School na Universidade da Pensilvânia, ele e a até então jovem Justine Wilson se reconectaram. Na época, Musk começou a trabalhar em sua primeira startup e Justine escrevia seu primeiro romance após a formatura.

Elon e Justine se casaram em 2000, se mudaram para Los Angeles e tiveram um filho chamado Nevada, que faleceu aos 10 meses. Em seguida, Elon e Justine tiveram gêmeos e trigêmeos, chamados Griffin, Xavier, Damian, Saxon e Kai. Em entrevista para a revista Marie Claire, Justine descreveu seu relacionamento com Elon Musk como “doentio”. O casal se divorciou em 2008.

Talulah Riley

Talulah Riley é uma atriz britânica, com quem Elon Musk foi casado duas vezes. Após o divorcio com Justice, o magnata da tecnologia começou a namorar a atriz e eles ficaram noivos seis semanas depois.

O casal se casou em 2010, e dois anos depois, a notícia de seu divórcio se tornou público quando Musk publicou em seu Twitter que “Foram quatro anos incríveis. Eu vou te amar para sempre. Você vai fazer alguém muito feliz um dia”. O casal acabou se casando novamente em 2013. Musk pediu – e desistiu – de um segundo divórcio no ano seguinte. A decisão de colocar um fim no casamento se tornou definitiva em 2016.

Grimes

A cantora Grimes, cujo verdadeiro nome é Claire Boucher, começou a namorar o bilionário Elon Musk em 2018. Naquele mesmo ano, Musk chegou ao Meet Gala anual, no Metropolitan Museum of Art acompanhado da musicista. Na ocasião, a imprensa afirmou que o casal estava “namorando discretamente há algumas semanas”. Musk e Grimes se conheceram pelo Twitter.

Em janeiro de 2020, Grimes revelou que estava grávida de seu primeiro filho através de uma publicação no Instagram que revelava um “feto” em sua barriga. Mais tarde, os rumores foram confirmados pela própria cantora, que afirmou que ela e Musk teriam um bebê. A criança nasceu no dia 4 de maio e o casal batizou a criança de “X Æ A-Xii”, nome que foi explicado e que faz referência a um avião da CIA apelidado de “Arcanjo”.

Quem é a família de Elon Musk e seus primos?

Lyndon e Peter | Quem é a família de Elon Musk?

O empresários Lyndon e Peter Rive são fundadores da empresa de energia SolarCity e primos de Elon Musk. A empresa fundada por Lyndon e seu irmão Peter surgiu em 2006. Lyndon atuou como CEO até a empresa ser adquirida pela Tesla por 2,6 bilhões em 2016, e permaneceu como chefe de vendas da divisão de energia até 2017. Já Peter deixou a empresa a Tesla oito meses após a aquisição da SolarCity. Em fevereiro de 2019, os irmãos Lyndon e Peter se juntaram à Zola Electric, startup focada em levar energia limpa e acessível para a África.