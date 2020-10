Discursos de Hitler são vendidos em um leilão em Munique

Os discursos de Hitler foram vendidos em uma casa de leilões em Munique na última sexta-feira (23).

As notas são manuscritas por Adolf Hitler para discursos que ele fez antes da Segunda Guerra Mundial. Contudo, o leilão aconteceu mesmo com as críticas de representantes da comunidade judaica.

A compra dos manucristos foi feita por licitantes anônimos, com todos eles custando muito mais que seus preços iniciais.

O preço máximo de € 34.000 foi pago por um documento de nove páginas com notas de um discurso para novos oficiais militares em Berlim em 1939, apenas oito meses antes do início da Segunda Guerra Mundial.

No entanto, a casa de leilões Hermann Historica defendeu a venda em entrevista por telefone à Associated Press. Segundo eles, as notas eram de importância histórica e deveriam estar em um museu ou com pesquisadores para estudos históricos.

Leilão dos discursos de Hitler causa polêmica

Antes do leilão, representantes da comunidade judaica criticaram a venda dos documentos.

De acordo com as comunidades, os discursos poderiam servir de alimento para os neonazistas. Além disso, este é um momento em que o anti-semitismo e os crimes antissemitas estão em alta na Alemanha e na Europa. Assim, as comunidades estão preocupadas que esses discursos estejam em “mãos erradas” e inspirem ainda mais esses movimentos.

“Eu não consigo entender a pura irresponsabilidade e insensibilidade, em um clima tão febril, de vender itens como as divagações do maior assassino de judeus do mundo para o lance mais alto”, disse o Rabino Menachem Margolin, chefe do Associação Judaica Europeia, em um comunicado.

“O que leilões como esse fazem é ajudar a legitimar os entusiastas de Hitler que prosperam nesse tipo de coisa”, acrescentou.