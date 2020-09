Ação foi um protesto de grupo ativista que pede a legalização do uso recreativo da maconha no país.

Drone lança pacotes de maconha no céu de Israel

Um drone lançou pacotes de maconha no céu de Israel nesta última quinta-feira (4). Essa chuva “diferente” foi feita por um grupo de ativistas israelenses.

A ação foi um protesto do grupo Green Glider, que pede a legalização do uso recreativo de maconha no país.

Atualmente, o uso de maconha de forma recreativa em Israel é ilegal, mas está descriminalizado. Isso significa que o usuário só recebe multas ou tratamentos. Contudo, o uso para fins medicinais é permitido.

Através do seu canal de mensagens no telegram o grupo publicou “chegou a hora”. Além disso, acrescentaram: “É um pássaro? É um avião? Não, é o Drone Verde enviando cannabis grátis dos céus”.

De acordo com a polícia, dois homens supostamente jogaram o dispositivo na Praça Rabin, em Tel Aviv, um local usado para protestos de rua e comícios políticos. Agora, eles serão acusados e responderão por tráfico de drogas.

Ainda assim, os policiais dizem suspeitar que as sacolas estavam cheias de “uma droga perigosa”. Logo depois, conseguiram agir rapidamente e recuperaram dezenas delas, acrescentaram.

Fotos emitidas pela polícia mostraram o que parecia ser cannabis dentro.

Maconha no céu de Israel

O site de notícias Maariv, que postou as fotos do drone jogando os pacotes, disse que os transeuntes levaram alguns deles antes que a polícia chegasse.

As imagens mostraram pessoas caminhando em meio ao tráfego intenso para pegar pacotes que haviam caído na estrada. A ação gerou diversas reações nas redes sociais e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter.

De acordo com seus organizadores, o “Projeto Chuva Cannabis” deverá continuar em outras cidades do país. Eles informaram pelo Telegram que pretendem distribuir um quilo de maconha.

Em maio, Israel aprovou as exportações de cannabis medicinal, abrindo caminho para vendas no exterior que o governo espera produzir centenas de milhões de dólares em receitas.