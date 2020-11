Elon Musk e covid-19: chefe da Tesla diz ter caso moderado do vírus

Elon Musk e covid-19: chefe-executivo da Tela disse que “provavelmente” tem caso moderado de coronavírus.

De acordo com Musk, ele continua a questionar a precisão dos testes de covid-19 que realizou recentemente.

“Estou obtendo resultados totalmente diferentes de laboratórios diferentes. Mas provavelmente tenho um caso moderado. Meus sintomas são de um pequeno resfriado, o que não é surpresa, já que um coronavírus é um tipo de resfriado”, tuitou Musk .

O chefe da Tesla e da SpaceX não mencionou se os resultados eram de testes de reação em cadeia da polimerase (PCR), que são mais precisos do que os testes rápidos.

“Um pouco para cima e para baixo. Parece um resfriado comum, mas com dor no corpo e cabeça turva. Esses sintomas são mais frequentes que a tosse ou espirros”, escreveu Musk em resposta a um usuário do Twitter que perguntou sobre seus sintomas.

Elon Musk e covid-19

Musk disse na quinta-feira (12) que tinha feito quatro testes de covid-19 no mesmo dia. De acordo com ele, dois mostraram que ele era positivo para o vírus, e dois deram negativo. Assim, ele afirmou que “algo extremamente falso está acontecendo”.

Ele disse que fez um teste rápido, que as autoridades alertaram que ter uma chance maior de entregar falsos negativos.

A presença de Musk no lançamento de quatro astronautas da NASA em órbita a bordo da nave espacial de sua empresa SpaceX recebeu questionamentos por conta de seus testes para a covid-19.

A primeira missão humana de pleno direito da NASA, utilizando uma nave espacial privada, mudou de sábado para domingo à noite devido a previsões de ventos fortes sobre a Flórida, disseram autoridades da agência espacial americana na sexta-feira.