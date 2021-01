Elon Musk supera Jeff Bezos e se torna a pessoa mais rica do mundo

Elon Musk, de 49 anos, fundador do Tesla, tornou-se nesta quinta-feira (07) a pessoa mais rica do mundo, superando Jeff Bezos. Isso porque suas ações tiveram uma disparada na bolsa de valores.

Como Elon Musk desbancou Jeff Bezos?

O empresário da fabricante de veículos teve uma valorização na bolsa, e superou Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Segundo a agência Bloomberg, que lista os bilionários, ele era considerado o homem mais rico do mundo desde 2017.

O fundador da CEO e CTO da SpaceX teve as ações da Tesla multiplicadas por sete no ano passado. Mas os números não pararam de crescer e a fortuna do filantropo já é de US$188,5 bilhões depois da abertura da bolsa. Para se ter uma comparação, ele ultrapassou Jeff Bezos em US$ 1,5 bilhão.

Ontem, a Tesla superou pela 1ª vez 700 milhões de dólares no mercado de fechamento da bolsa. A alta em Nova York foi de quase 3%, ou seja, 755,98 dólares. Já nesta quinta-feira (08), as ações eram de US$ 800 e alta de 5,7%.

Mas as vendas dos veículos tradicionais superam a Tesla. Enquanto a Volkswagen vendeu 11 milhões de automóveis em 2019, o grupo vendeu 499.550 em 2020, ficando bem atrás.

Elon Musk critica Facebook após invasão do Capitólio dos Estados Unidos

Nesta semana, Elon Musk aproveitou para fazer uma crítica ao Facebook dono do Whatsapp. Segundo o empresário, a empresa de Mark Zuckerberg tem parte da culpa pelos atos dos apoiadores de Trump. Em manifestação, centenas de pessoas invadiram o Capitólio dos Estados Unidos a poucos dias da vitória de Biden nas eleições para presidência.

Usando o Twitter, Musk compartilhou uma imagem que fazia referência ao efeito dominó. Em sua crítica, a rede social foi apontada como um probrelaminical que culminou na invasão do Capitólio.

Empresário já tentou vender Tesla para a Apple

O bilionário revelou que tentou entrar em contato com o presidente-executivo da Apple para discutir a possibilidade de vender a Tesla quando a empresa estava em período difícil. Na época, a companhia tinha um décimo do valor atual. “Ele recusou a ter uma reunião”, disse Elon Musk.