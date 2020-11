Escultura de rabo de baleia salva trem de queda na Holanda; veja

A internet parou nesta segunda-feira, dia 2 de novembro por conta de uma imagem chocante: um trem suspenso saiu dos trilhos e só parou por causa de uma escultura . O fato aconteceu em Roterdã, na Holanda.

Como a escultura segurou o trem?

De acordo com as informações da imprensa internacional, o trem do metrô de Roterdã saiu dos trilhos no final de um trecho elevado da via. A empresa que opera a linha do metrô disse que o maquinista não se feriu e não havia passageiros no trem. A estação, na cidade de Spijkenisse, no extremo sul de Roterdã, é a última parada da linha de metrô.

As autoridades iniciaram uma investigação e o maquinista foi interrogado como parte da investigação, disse a autoridade de segurança de Rijnmondveilig. O maquinista escapou de um acidente pior graças a escultura de uma cauda de baleia. A composição não caiu mesmo depois de passar alguns metros no ar até atingir a cauda da estrutura.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O arquiteto do projeto, Maarten Struijs, disse à emissora holandesa RTL que estava satisfeito por seu mamífero marinho ter acidentalmente se transformado em uma escultura salva-vidas. “Estou surpreso que seja tão forte. Se o plástico está em pé há 20 anos, você não espera que ele segure um vagão de metrô.”

A estátua tem o nome “Salvo por um rabo de baleia”, mas a intenção da escultura era ser meramente decorativa, não como suporte do trem.

Por outro lado: Baleias estão em risco de extinção ‘real e iminente’, alertam cientistas

As autoridades tiveram muitos problemas ao pensar em como remover com segurança o trem da escultura. A polícia também teve trabalho por conta da agitação de pessoas e tiveram que pedir aos turistas que ficassem longe citando as restrições de covid-19.

Mesmo assim, mais de 50 pessoas estavam no local no final da manhã desta segunda-feira, enquanto os engenheiros trabalhavam no local.

A repercussão nas redes sociais foi grande. Confira abaixo:

Just the Trump Train making its stop in Rotterdam, Netherlands.#TrumpTrain pic.twitter.com/HtxCPYyeoo — mmmm…bRisket (@LosBilbilocos) November 2, 2020

https://twitter.com/DBAKevlar/status/1323315738287906816?s=20