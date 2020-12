Mulher idosa é presa após manter filho em cativeiro por 28 anos

Uma idosa na Suécia foi presa sob suspeita de manter seu filho em cativeiro por 28 anos.

A polícia mantém os nomes de ambos em anônimo.

De acordo com o jornal sueco Expressen, a mulher de 70 anos foi presa na segunda-feira (30) por suspeita de privação ilegal de liberdade e lesão corporal grave do seu filho de 41 anos.

Segundo os promotores, ela é acusada de mantê-lo prisioneiro em um bloco de apartamentos ao sul de Estocolmo.

De acordo com as informações, o homem foi retirado da escola aos 12 anos e depois nunca mais foi visto.

Assim, ele foi encontrado dentro do apartamento por uma parente, que prefere não se identificar, no domingo depois que descobriram que a idosa havia sido internada no hospital.

Ao ouvir a notícia, essa parente foi até o apartamento e encontrou a porta destrancada. Fazia mais de 20 anos que ela não visitava a idosa, pois ela sempre recusava receber visitas.

De acordo com esta parente, havia “urina, sujeira e poeira” por toda parte. Além disso, o homem estava sentado sobre um cobertor. Bem como estava sem dentes e havia feridas em suas pernas.

“Ele falava muito rápido e um pouco incoerente, mas não tinha medo de mim”, relatou.

“Há 20 anos espero por este dia porque descobri que ela controlava totalmente a vida dele, mas nunca imaginei a extensão disso. Eu sabia que ele estava lá e que devia estar com medo porque sua mãe era sua única sensação de segurança e agora ela se foi”, acrescentou ela.

Um vizinho que mora no bloco de apartamentos acrescentou que estava em “choque total”, pois nunca havia notado nada incomum.

O homem foi levado ao hospital com ferimentos não fatais. Contudo, precisou passar por uma cirurgia.

De acordo com o Ministério Público sueco, a idosa nega as acusações.