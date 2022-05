G7: O que é o G7 e quais países participam em 2022?

Líderes das sete nações mais ricas do mundo estão se reunindo em Bruxelas para decidir quais medidas adicionais tomar contra a Rússia, por sua invasão da Ucrânia. Eles estão realizando uma cúpula de emergência no mesmo dia em que os líderes da Otan e da UE também se reúnem em Bruxelas. Mas o que é o G7 e qual sua importância?

O que é o G7?

O G7 (Grupo dos Sete) é uma organização das sete maiores economias ditas “avançadas” do mundo, que dominam o comércio global e o sistema financeiro internacional. São eles Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.

O Brasil não faz parte do grupo.

A Rússia aderiu em 1998, criando o G8, mas foi excluída em 2014 por sua aquisição da Crimeia .

A China nunca foi membro, apesar de sua grande economia e de ter a maior população do mundo.

Seu nível relativamente baixo de riqueza por pessoa significa que não é visto como uma economia avançada como os membros do G7 são.

Ao longo do ano, ministros e funcionários do G7 realizam reuniões, formam acordos e publicam declarações conjuntas sobre eventos globais.

A Alemanha assumiu a presidência do G7 em janeiro de 2022 , o que significa que sediará a cúpula anual da organização em junho.

A UE não é membro do G7, mas participa na cimeira anual.

O G7 tem algum poder?

O G7 não pode aprovar nenhuma lei porque é formado por nações separadas com seus próprios processos democráticos. No entanto, algumas de suas decisões anteriores tiveram efeitos globais.

Por exemplo, o G7 desempenhou um papel crucial na criação de um fundo global para combater a malária e a Aids em 2002.

Antes da cúpula do G7 de 2021 no Reino Unido, os ministros das Finanças do G7 concordaram em fazer com que as empresas multinacionais paguem mais impostos .

Também forneceu ajuda financeira a países em desenvolvimento e abordou as mudanças climáticas.

O principal objetivo do G-7 é discutir e, às vezes, agir em conjunto para ajudar a resolver problemas globais , com foco especial em questões econômicas. Desde a sua criação no início dos anos 1970, o grupo discutiu crises financeiras , sistemas monetários e grandes crises mundiais, como a escassez de petróleo. 2

O G-7 também lançou iniciativas para financiar questões e aliviar crises onde vê oportunidade de ação conjunta. Esses esforços incluem vários voltados para o alívio da dívida das nações em desenvolvimento.