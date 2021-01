Incêndio na Índia: o que sabemos até agora sobre o acidente

Um incêndio tomou conta de um edifício do Instituto Serum, empresa da Índia que produz vacinas contra Covid-19 com tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, chamada Covishield, nesta quinta-feira (21), na cidade de Pune.

O estoque de vacinas e a indústria onde elas são feitas estão seguras, segundo o CEO do instituto, Adar Poonawalla. Atualmente, o Instituto Serum produz cerca de 50 milhões de doses da vacina contra Covid-19 por mês em outras unidades do complexo.

Cyrus Poonawalla, o fundador da empresa, em cerca de um ano, dobrou de 8 bilhões de dólares em caixa para a faixa dos 16 bilhões de dólares por conta da pandemia. Confira a publicação de Poonawalla confirmando que não houve perda das vacinas Covishield: “Gostaria de tranquilizar todos os governos e o público de que não houve perda na produção de #COVISHIELD devido a vários edifícios de produção que mantive em reserva para lidar com tais contingências no @SerumInstIndia. Muito obrigado @PuneCityPolice & Corpo de Bombeiros”, escreveu.

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021