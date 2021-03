Jack Dorsey: 13 fatos excêntricos sobre o fundador do Twitter

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, 44 anos, leva uma vida incomum de luxo. O bilionário teve uma carreira turbulenta no Vale do Silício. Depois de fundar o Twitter em 21 de março de 2006, ele foi nomeado CEO da empresa com dois anos de atraso, mas voltou em 2015 tendo criado sua segunda empresa, a Square.

Dorsey também provocou polêmica e crítica, exaltando o jejum e os banhos de gelo como parte de sua rotina diária. Como alguns outros bilionários, ele possui uma casa deslumbrante, namora modelos e dirige carros velozes.

Continue lendo para ler mais sobre a vida fabulosa de Jack Dorsey.

1 – Jack Dorsey começou a programar enquanto estudava na Bishop DuBourg High School em St. Louis

Aos 15 anos, Dorsey escreveu um software de despacho que ainda é usado por algumas empresas de táxi.

2 – Como muitos de seus colegas bilionários da tecnologia, Dorsey nunca se formou na faculdade.

Ele cursou brevemente a Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri e se transferiu para a Universidade de Nova York antes de encerrar a carreira.

3 – Curiosidade: Jack Dorsey também é massagista licenciado.

Ele obteve sua licença por volta de 2002, antes de explodir no cenário tecnológico.

4 – Em 21 de março de 2006, Dorsey postou o primeiro tweet.

Dorsey manteve seu Twitter simples, “@jack”.

5 – Dorsey e seus cofundadores, Evan Williams e Biz Stone, compraram o nome de domínio do Twitter por cerca de US $ 7.000.

Dorsey tirou seu piercing no nariz para parecer um CEO. Ele tinha 30 anos.

6 – O Twitter se tornou público em novembro de 2013 e, em poucas horas, Jack Dorsey era um bilionário.

Em 2014, a Forbes estimou o patrimônio líquido de Dorsey em US $ 2,2 bilhões. Em março deste ano, ele valia cerca de US $ 5,1 bilhões.

7 – Jack Dorsey ganhou apenas US$ 1,40 por seu trabalho como CEO do Twitter em 2018

O salário de $ 1,40 na verdade representou um aumento salarial para Dorsey, que nos anos anteriores recusara qualquer pagamento.

Ele está longe de ser o único magnata do Vale do Silício a receber um salário miserável, Mark Zuckerberg ganha US $ 1 por ano como CEO do Facebook.

Dorsey, no entanto, detém ações do Twitter no valor de US $ 557 milhões no momento do pedido.

8 – Ele pagou US$ 9,9 milhões por uma casa

A casa à beira-mar em El Camino Del Mar, no bairro exclusivo de Seacliff, em San Francisco tem vista para a Ponte Golden Gate, que Dorsey vê como uma maravilha de design.

9 – Antes da pandemia, Jack Dorsey disse que já trabalhava em casa um dia por semana

Em uma entrevista com a jornalista Kara Swisher realizada no Twitter, Dorsey disse que trabalhava todas as terças-feiras fora de sua cozinha.

10 – Elon Musk é seu usuário favorito do Twitter

Dorsey disse que os tweets de Musk são “focados em resolver problemas existenciais e compartilhar seu pensamento abertamente”.

Ele acrescentou que gosta de todos os “altos e baixos” que vêm com o uso às vezes imprevisível do site por Musk. O próprio Musk respondeu, tuitando seus agradecimentos e “O Twitter é demais!” seguido por uma sequência de emojis aleatórios.

11 – Seus hábitos alimentares são diferentes

Dorsey já disse que faz uma refeição por dia e jejua durante todo o fim de semana. Ele contou que a primeira vez que tentou o jejum o fez sentir como se estivesse alucinando.

“Era um estado estranho de se estar. Mas como eu fiz nas duas vezes seguintes, ficou muito claro para mim o quanto de nossos dias é centrado em refeições e como – a experiência que tive foi quando jejuava muito mais, como o tempo realmente diminuiu “, disse ele.

Os comentários geraram críticas ferozes de muitos que disseram que Dorsey estava normalizando os transtornos alimentares.

Em uma entrevista posterior para a Wired, Dorsey disse que faz sete refeições por semana, “apenas jantar”.

12 – Dorsey já namorou algumas modelos famosas

O Page Six relatou em setembro de 2018 que os dois foram vistos juntos na festa Harper’s Bazaar Icons durante a New York Fashion Week. Page Six também relatou que os ex-namorados de Dorsey incluíam a atriz Lily Cole e a dançarina de balé Sofiane Sylve.

13 – Ele acredita muito em criptomoeda

Em particular, Dorsey é um fã do Bitcoin, que ele descreveu no início de 2019 como “resiliente” e “baseado em princípios”. Ele disse ao podcast “Tales of the Crypt” em março que estava ultrapassando o limite de US $ 10.000 por semana para comprar Bitcoin no aplicativo Cash da Square.

Em outubro de 2020, ele criticou o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, por proibir o ativismo dos funcionários na empresa, dizendo que a criptomoeda é em si uma forma de ativismo.