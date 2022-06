Jubileu Rainha Elizabeth 2022: o que é e qual a programação da festa

A Grã-Bretanha está comemorando sua monarca de reinado mais longo com o Jubileu Rainha Elizabeth 2022. A celebração de platina marca o 70º ano da rainha como monarca e começa na quinta-feira, 2 de junho.

A rainha de 96 anos está sendo brindada em todo o país com quatro dias de eventos apresentando o melhor da pompa e pompa britânica. Multidões em Londres tentarão vislumbrar membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham, enquanto outros assistirão a shows e festas de rua ou simplesmente aproveitarão o feriado nacional.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as comemorações.

O que significa o jubileu da Rainha Elizabeth em 2022?

Em 6 de fevereiro deste ano, Sua Majestade a Rainha tornou-se a primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina, marcando 70 anos de serviço ao povo do Reino Unido, aos Reinos e à Commonwealth.

Para comemorar este aniversário sem precedentes, eventos e iniciativas ocorrerão ao longo do ano, culminando em um fim de semana de feriado bancário de quatro dias no Reino Unido, de quinta-feira, 2 a domingo, 5 de junho.

Os quatro dias de comemorações incluirão eventos públicos e atividades comunitárias, bem como momentos nacionais de reflexão sobre os 70 anos de serviço da Rainha. Visite o mapa interativo do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte para saber mais sobre os eventos que acontecem no Reino Unido.

A rainha chegou oficialmente aos 70 anos no trono no dia da ascensão, que caiu no domingo, 6 de fevereiro. É a data em que a rainha ascendeu ao trono com a morte de seu pai, George VI, em 1952.

A rainha geralmente passa o aniversário de fevereiro em reflexão privada na propriedade de Sandringham , pensando em seu falecido pai. Este ano, nos dias que antecederam o Dia de Adesão, ela convidou grupos da comunidade local e voluntários a Sandringham para um bolo e viu uma seleção de recordações do Jubileu. Em uma mensagem escrita para marcar a ocasião, ela disse a seu povo: “É um prazer renovar a vocês a promessa que fiz em 1947 de que minha vida sempre será dedicada ao seu serviço.

A coroação da rainha ocorreu em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, em Londres.

As principais celebrações do Jubileu de Platina começarão, portanto, na quinta-feira, 2 de junho de 2022, e continuarão no fim de semana até 5 de junho.

Harry e Meghan estarão presentes no Jubileu?

Tem havido muita disputa sobre se o duque e a duquesa de Sussex estarão presentes no Jubileu de Platina da Rainha, mas foi confirmado em 6 de maio que o casal viajará para a Grã-Bretanha para as comemorações .

No entanto, enquanto Harry e Meghan se juntarão às comemorações e também levarão Archie e Lilibet, eles não serão vistos na varanda do Palácio de Buckingham na tradição Trooping the Color. Sua Majestade decidiu que apenas aqueles “atualmente assumindo deveres públicos oficiais” em seu nome estarão lá.

Que eventos estão previstos?

A rainha é a primeira monarca britânica a ter um Jubileu de Platina. Há muitos eventos planejados:

Quinta-feira, 2 de junho:

As comemorações começam com o desfile oficial de aniversário da rainha, terminando com um voo da RAF assistido por membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham

Iluminação das balizas. Mais de 1.500 sinalizadores serão acesos em todo o Reino Unido. O farol principal, envolvendo a escultura Tree of Trees , será aceso em uma cerimônia especial no Palácio de Buckingham

Sexta-feira, 3 de junho

Serviço de Ação de Graças na Catedral de São Paulo. Great Paul, o maior sino de igreja do país, tocará.

Sábado, 4 de junho

Derby em Epsom Downs . Membros da família real são esperados no evento de corrida de cavalos

Festa Platinum no Palácio . Um concerto ao vivo em frente ao Palácio de Buckingham com artistas como Diana Ross, Queen, Duran Duran, Sir Rod Stewart e Sam Ryder

Domingo, 5 de junho

Concurso Jubileu de Platina . Uma apresentação que termina em frente ao Palácio de Buckingham contará a história do reinado da rainha, com militares, dançarinos, marionetes de corgis e uma apresentação de Ed Sheeran

Durante todo o fim de semana prolongado haverá Grandes Almoços de Jubileu em todo o país. Pubs, bares e discotecas podem ficar abertos até à 01:00 BST entre 2 e 4 de Junho.