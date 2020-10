Emily Knight, que mora em Los Angeles, contou ao jornal Daily Star que recebe cerca de 7,8 mil libras por semana, ou R$ 227 mil por mês, ao vender por selfies picantes, peças íntimas usadas e até mesmo a água com a qual toma banho e lava suas roupas íntimas.

Emily Knight, modelo americana de 21 anos, encontrou outra maneira diferente de ganhar (muito) dinheiro. A jovem, que mora em Los Angeles, contou ao jornal Daily Star que recebe cerca de 7,8 mil libras por semana, ou R$ 227 mil por mês, ao vender por selfies picantes, peças íntimas usadas e até mesmo a água com a qual toma banho e lava suas roupas íntimas.

Emily Knight faz fortuna com vendas excêntricas

“Adoro chocar as pessoas. E eu recebo pedidos loucos de fãs o tempo todo – pessoas pedindo minha roupa íntima suja ou minha água do banho. Alguns gostam de fotos ou vídeos dos meus pés, outros gostam de me assistir soltando pum para a câmera ou arrotando”, contou ela ao jornal.

A modelo também conta que entre os pedidos mais excêntricos foi para dormir dormir na frente das câmeras. “Alguns caras só querem me ver dormir, eu acho”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A jovem ganhou popularidade nas redes sociais, e só no Instagram são mais de 2,4 milhões de seguidores com o perfil @ emilyknight.tv . Além disso, Emily faz parte da ‘Nudiez’, plataforma de assinatura exclusiva para adultos, e seus serviços tem preço ‘tabelado’:

A água da banheira custa em torno de 70 libras (quase R$ 510). Mas se ela tiver feito algo íntimo na água, o preço sobe para 116 libras (R$ 844). Pela calcinha usada, a modelo cobra entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

Para satisfazer os fetiches dos fãs, Emily ainda cria conteúdo personalizado: fotos de pés custam R$ 122 por foto e R$ 360 pelo vídeo.

“É muito bom saber que há milhares de homens em todo o mundo me adorando ao mesmo tempo, é um grande impulsionador da confiança”, contou.