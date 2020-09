Motorista de Tesla foi pego dormindo enquanto dirigia a 150 km/h

Um motorista de Tesla deixou a direção no modo automático e dormiu ao volante. Essa não é a primeira vez que um motorista é acusado de deixar os sistemas automatizados de um carro Tesla totalmente no controle.

Um motorista de Tesla foi pego dormindo ao volante de um carro autônomo que estava a 150 km/h.

A polícia de Alberta, Canadá, recebeu uma ligação sobre um Tesla Model S 2019 em alta velocidade em uma rodovia perto da cidade de Ponoka.

De acordo com os policiais, o carro parecia estar em modo de auto direção, com os bancos dianteiros totalmente reclinados e o motorista e o passageiro dormindo.

Ele estava dirigindo a 140 km/h, mas acelerou até 150 km/h quando a polícia ligou as luzes de emergência.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Logo depois, o carro parou e o motorista, um homem de 20 anos, recebeu uma acusação por excesso de velocidade. Além disso, ele foi também acusado de direção perigosa, teve sua licença suspensa por 24 horas e deverá comparecer ao tribunal em dezembro.

“Embora os fabricantes de novos veículos tenham proteções embutidas para evitar que os motoristas aproveitem os novos sistemas de segurança dos veículos, esses sistemas são apenas isso – sistemas de segurança suplementares”, disse o superintendente de serviços de tráfego da RCMP Gary Graham em um comunicado.

“Os carros não são um sistema de auto condução, o motorista ainda tem a responsabilidade de dirigir”.

Motorista de Tesla dorme ao volante

De acordo com o site da Tesla, a função de piloto automático dirige, acelera e freia para o carro dentro de sua faixa. Mas ainda precisa que o motorista preste atenção – acrescentando que “não torna o veículo autônomo”.

Contudo, esta não é a primeira vez que um motorista deixa os sistemas automatizados de um carro Tesla no controle.

Em agosto, um motorista de Tesla na Carolina do Norte colidiu com um carro da polícia. Ele assistia a um filme enquanto seu veículo estava no piloto automático.

Além disso, pessoas ficaram chocadas ao ver um motorista aparentemente dormindo enquanto seu veículo viajava ao longo de uma estrada da Califórnia em agosto de 2019.