Nasa vai desmascarar teorias da conspiração e revelar uma descoberta

A Nasa vai desmascarar teorias da conspiração famosas na internet.

Seria a terra plana? O pouso na lua realmente foi verdadeiro? Existem alienígenas? Há uma civilização antiga em Marte que a Nasa não quer revelar? Muitas pessoas acreditam que todas essas questões são verdadeiras.

Contudo, dessa vez, a Nasa está planejando preparar um episódio especial de Halloween baseados nessas teorias. O episódio fará parte de uma série de vídeos chamada #AskNASA.

Assim, esse episódio especial abordará as conspirações e boatos relacionados ao espaço. Afinal, esse é um assunto bastante assustador atualmente e perfeito para a temporada de Halloween.

Think we didn't land on the Moon? What about the Earth being flat?

We’re diving into conspiracies & hoaxes for a special #NASAHalloween 🎃 episode of #AskNASA. What secret plans do you think we’ve been cooking up over the years? Drop them below.

Video reply = extra points 😎 pic.twitter.com/VxOPsi8Qd9

— NASA (@NASA) October 22, 2020