O que é um monólito? Veja os maiores do mundo e do Brasil

Um dos assuntos mais repercutidos na última semana, sem dúvidas, é a aparição de um misterioso objeto metálico no deserto de Utah e em uma colina da Romênia. Internautas criaram diversas teorias sobre o objeto, mas nenhuma conclusiva. Como resultado de toda a repercussão, você pode estar se perguntando: o que é um monólito?

O que é um monólito?

Embora o objeto que está repercutindo tenha sua fama criada no universo da ficção científica, a explicação básica do que é um monólito vem da geologia. A ciência define o monólito como uma única pedra de proporções monumentais. No Brasil, dois exemplos de monólitos naturais são a Pedra da Gávea e o monte do Pão de Açúcar.

Na história também há o registro de monólitos criados por humanos, como o Gomateswara, a Esfinge de Gizé e as Grutas de Ellora. Surpreendentemente, a maioria das obras humanas monolíticas possuem lendas (e até desafiam a tecnologia da época em que foram construídas). Desta forma, os objetos impactantes acabaram instigando o surgimento do monólito na ficção científica.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Monólito em filmes

Sem dúvidas, o autor Arthur C. Clarke e o cineasta Stanley Kubrick possuem a maior parcela de “culpa” na popularização do monólito no universo das realizações artísticas ligadas ao campo da ficção científica. Em 1968, Clarke e Kubrick trabalharam juntos na realização do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, um dos maiores clássicos do gênero.

Na obra, um monólito preto, retangular e fosco aparece na vida de uma sociedade pré-histórica e desencadeia a evolução de hominídeos (veja a cena acima). O filme (e o livro de mesmo nome) ainda deixa claro que o objeto é construído por um povo de extraterrestres como uma ferramenta de observação em planetas com potencial de vida inteligente.

Certamente, a aparição de objetos semelhantes em nosso planeta em um ano como 2020 é assustadora. Mas será que os monólitos de Utah e da Romênia são tão impactantes quanto aqueles do universo de Arthur C. Clarke?

Aparições misteriosas nos EUA e na Romênia

O primeiro monólito a repercutir apareceu misteriosamente em Utah, região dos Estados Unidos. Nesta primeira ocasião, o um helicóptero que sobrevoava a região encontrou o objeto. Rapidamente a internet teorizou que o monólito teria sido colocado lá por aliens, mas a polícia local afirmou que “essa coisa não é de outro mundo”. Surpreendentemente, quando turistas já procuravam o objeto para tirar fotos, ele sumiu como um passe de mágica, gerando mais teorias da conspiração.

Como se não bastasse, no mesmo dia que o monólito de Utah sumiu, cidadãos de uma cidade da Romênia encontraram um objeto similar em uma colina de Piatra Neamt. Embora seja similar, o novo monólito possui dimensões diferentes de seu semelhante americano – comprovando que não é o mesmo pedaço de metal mudando de região.

Prefeito de Piatra Neamt, Andrei Carabelea falou sobre o surgimento do misterioso objeto à imprensa local e brincou: “Minha hipótese é que alguns alienígenas adolescentes e travessos fugiram de casa com a nave de seus pais e começaram a plantar monólitos de metal ao redor do universo. Fico honrado que eles escolheram nossa cidade.”

Para quem não acredita em extraterrestres, é muito claro que algum artista ou coletivo está apenas fazendo uma piada. John McCraken é um dos artistas “suspeitos”, pois é o responsável pela criação de uma obra monolítica quase idêntica aos objetos encontrados em Utah e Piatra Neamt.

Maior monólito do mundo

Uluru (ou Ayers Rock) é um dos ícones naturais mais conhecidos da Austrália, localizado a 335 km (208 milhas) a sudoeste da cidade grande mais próxima, Alice Springs. É o maior monólito do mundo. A formação de arenito de renome mundial tem 348 metros (1.142 pés) de altura e mede 9,4 km (5,8 milhas) de circunferência. A rocha passa por mudanças dramáticas de cor com seu tom normalmente terracota mudando gradualmente para azul ou violeta no pôr do sol para vermelho flamejante pela manhã, conforme o nascer do sol atrás dela.

Qual o maior monólito do Brasil?

O maior monólito do Brasil é a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. É a maior da costa do mundo, e também oferece uma das vistas mais espetaculares da cidade maravilhosa. São 844 metros de altitude. Os visitantes podem chegar ao topo do monólito após uma difícil e exigente caminhada de aproximadamente 3 horas.

No Brasil ainda há os seguintes monólitos:

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro

Pedra do Baú, São Paulo

Pedra da Galinha Choca, Ceará

Serra do Jatobá, Serra Branca, Paraíba