Países que apoiam a Rússia: 5 aliados no conflito na Ucrânia

Países que apoiam a Rússia: 5 aliados no conflito na Ucrânia

Poucos países apoiam a Rússia depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a invasão à Ucrânia. Os EUA e seus aliados se manifestaram sobre as ações de Putin, presidente de longa data da Rússia, mas e os países com fortes relações com o Kremlin?

O presidente Joe Biden condenou o “ataque não provocado e injustificado” na quarta-feira e disse que “o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano”.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, seguiu o mesmo sentimento e twittou que estava “chocado com os eventos horríveis na Ucrânia”.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Rússia e Ucrânia.

Países que apoiam a Rússia contra a Ucrânia

China: A China pediu paz entre os dois países e disse que os EUA e seus aliados estão piorando o conflito. A relação entre a China e a Rússia cresceu nas últimas décadas, e as duas nações se opuseram a uma maior expansão da OTAN.

“A China está acompanhando de perto os últimos desenvolvimentos”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Hua Chunying a repórteres em uma entrevista diária. “Ainda esperamos que as partes envolvidas não fechem a porta para a paz e, em vez disso, se envolvam em diálogo e consulta e impeçam que a situação se agrave ainda mais”.

Bielorrússia: o líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o país usaria armas nucleares e mais, à medida que o conflito aumentasse contra sua aliada Rússia, segundo a AFP. O Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia disse que viu o movimento de Putin de reconhecer a independência das áreas controladas por rebeldes na Ucrânia “com respeito e compreensão”.

“Se medidas tão estúpidas e irracionais forem tomadas por nossos rivais e oponentes, implantaremos não apenas armas nucleares, mas supernucleares e futuras para proteger nosso território”, disse Lukashenko na semana passada.

Aliados da Rússia

Outros aliados russos e países vizinhos como Armênia, Cazaquistão e Azerbaijão permaneceram quietos diante do ataque do país.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, não comentou o conflito enquanto visitava Moscou para falar com Putin sobre as relações bilaterais.

Autoridades no Cazaquistão também permaneceram caladas sobre o crescente conflito e o reconhecimento de Moscou a Donetsk e Luhansk.