O Príncipe Harry e Meghan assinam contrato com a Netflix. Eles farão uma série de programas com o serviço de streaming, contudo, ainda não há muitos detalhes sobre.

O duque e a duquesa de Sussex trocaram o Reino Unido pelo glamour de Los Angeles, Califórnia. A dupla, que tem um filho pequeno, Archie, ficou infeliz com o tratamento que recebeu da imprensa britânica.

“Nosso foco será a criação de conteúdo que informe, mas também dê esperança”, disse o casal em comunicado na quarta-feira. “Como novos pais, fazer uma programação familiar inspiradora também é importante para nós”.

Seus primeiros projetos incluem uma série de documentários sobre a natureza e uma série de animação focada em inspirar mulheres. Além disso, o casal disse que quer “compartilhar conteúdo impactante que gere boas ações”.

O valor exato do acordo exclusivo não foi divulgado. Meghan é uma atriz profissional que já estrelou a série de TV americana “Suits”, mas nem ela nem seu marido têm experiência anterior como produtores de entretenimento.

Contudo, ambos não descartaram a possibilidade de aparecer na câmera em qualquer um dos lançamentos futuros.

Seguindo os passos de Obama

Em junho, eles assinaram um contrato com a mesma agência de talentos que organiza palestras para os ex-presidentes dos EUA Bill Clinton e Barack Obama.

Da mesma forma, Obama e sua esposa, Michelle, assinaram um contrato de produção semelhante com a Netflix há dois anos.

A Netflix é o maior serviço de streaming do mundo, com mais de 190 milhões de assinantes, embora tenha enfrentado uma concorrência cada vez maior de rivais como a Amazon Prime.

De acordo com Ted Sarandos, co-CEO e diretor de conteúdo da Netflix, a realeza “inspirou milhões de pessoas em todo o mundo com sua autenticidade, otimismo e liderança”. Bem como “espera contar histórias com eles que possam ajudar a construir resiliência e aumentar a compreensão do público”.