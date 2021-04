Príncipe Philip morre aos 99 anos; veja o pronunciamento da Família Real

O Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth morreu nesta sexta-feira (09). Aos 99 anos, ele havia sido internado recentemente em um hospital em Londres, após se sentir mal.

O falecimento do príncipe foi confirmado pela Família Real. No entanto, a causa da morte não foi divulgada. A pedido de Philip, a família não deve realizar cerimônias fúnebres com grandes pompas, mas apenas um ato memorial discreto.

Em lembrança ao Duque de Embiburgo, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que “agradecemos como uma nação pela vida do príncipe Philip”. “O Príncipe Philip conquistou o afeto de gerações aqui no Reino Unido, em toda a comunidade britânica e em todo o mundo”.

Boris Johnson ainda salientou a companhia do príncipe à rainha Elizabeth. “Lembramos o duque acima de tudo por seu apoio constante à Sua Majestade a Rainha, não apenas como seu consorte, ao seu lado, todos os dias de seu reinado, mas como seu marido, sua força e permanência de mais de 70 anos”.

O matrimônio de Philip e Elizabeth foi realizado em 20 de novembro de 1947. Os dois são primos de terceiro grau, o contato inicial foi em 1939. Juntos eles tiveram quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, oito netos e nove bisnetos.

Príncipe Philip nasceu em 10 de junho de 1921, na Grécia. Ele era tataraneto da rainha Victoria, assim como Elizabeth, e filho da princesa Alice Battenberg e do príncipe Andrew da Grécia.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo.

Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor.

Novos anúncios serão feitos oportunamente.

A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda.”

O anúncio também foi divulgado nas redes sociais da Família Real. Novas informações serão divulgadas no site oficial da realeza.

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Further announcements will be made in due course.

Visit https://t.co/utgjraQQv5 to read the announcement in full.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021