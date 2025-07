VÍDEO: Caça faz manobra arriscada para público e quase cai

Banhistas vivenciaram um momento de pânico ao testemunharem o voo extremamente baixo sobre a praia de San Lorenzo, no norte da Espanha, durante um show aéreo que acontecia no local no domingo, 27. Imagens que circulam online mostram um caça EF-18 Hornet da Força Aérea Espanhola sobrevoando a praia lotada.

Fumaça preta subia do avião enquanto ele girava de cabeça para baixo no ar e descia ameaçadoramente sobre os espectadores que estavam a poucos metros, na areia. A apresentação fez parte do Festival Aéreo de Gijón.

Footage of a Spanish Air Force EF-18 Hornet nearly crashing during a demonstration at Gijón Air Festival yesterday. pic.twitter.com/5jKT0Yblp0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2025

O EF-18 Hornet é um caça multifuncional utilizado principalmente pela Força Aérea Espanhola. É uma versão modificada do McDonnell Douglas F/A-18 Hornet americano, adaptado às necessidades específicas da Espanha.

Todos os anos, cerca de 250.000 pessoas comparecem ao Gijón Air Festival, considerado o espetáculo aeronáutico mais importante da Espanha desde sua inauguração em 2006.

As imagens chocantes provocaram um debate acalorado nas redes sociais sobre se a manobra foi realizada deliberadamente ou, ao contrário, devido à perda de controle do piloto.

“Manobra extremamente imprudente… é legal fazer isso?”, perguntou um usuário do TikTok.

“Tive a impressão de que ele desceu muito na ribanceira e parou muito abruptamente, o que provavelmente reduziu sua velocidade mais do que o esperado. Também pode ser um efeito visual”, comentou outro usuário do Reddit.

No entanto, alguns espectadores ficaram impressionados com o desempenho do avião. “Eu vi ao vivo e foi uma das coisas mais impressionantes que vi em muito tempo”, compartilhou outra pessoa no TikTok.

O modelo do avião não opera no Brasil. A Força Aérea Brasileira (FAB) possui atualmente os seguintes caças: F-39 Gripen, F-5M Tiger, A-1 AMX e A-29 Super Tucano.

Leia notícias do Mundo no DCI.