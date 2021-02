Saiba como Jeff Bezos ganha e gasta sua fortuna de US$ 196 bilhões

A saída de Jeff Bezos da presidência da Amazon foi um marco divulgado ontem (2). O CEO da poderosa companhia anunciou que iria deixar seu cargo após 27 anos, Bezos continuará na Amazon, mas como presidente-executivo do Conselho. Seu sucessor já foi escolhido e será Andrew R. Jassy, mais conhecido como Andy Jassy.

Contudo, Bezos deixa seu cargo tendo acumulado U$196 bilhões, sendo a pessoa mais rica do mundo. Mas como ele conseguiu juntar essa fortuna? Além disso, com o que Bezos gasta todo esse dinheiro? O portal Insider fez uma apuração sobre como Bezos juntou seu patrimônio e como ele gasta seus bilhões. Confira:

Como Jeff Bezos juntou sua fortuna?

Sua maior empresa é a Amazon, que rende lucros enormes. Mas essa não é a única fonte de renda de Bezos, também não foi apenas pela venda de produtos onlines que Bezos ficou bilionário. O empresário fez vários investimentos que fizeram sua fortuna aumentar.

Investimentos

Além de manter a Amazon, Bezos costuma fazer altos investimentos, gerenciados por sua companhia Bezos Expeditions. Em 1998, Bezos investiu U$ 1 milhão no Google, um investimento feito cedo na empresa que tinha poucos anos de fundação. Esse dinheiro investido já teria feito Bezos bilionário. O empresário também investe em startups promissoras, como o Grail, Insider e Stack Overflow.

Talvez o maior e mais arriscado investimento de Bezos foi na fundação de sua companhia de exploração espacial, Blue Origin.

Compras

Em 2009, a Amazon comprou a empresa de sapatos Zappos por U$1,2 bilhão.

Em 2013, Bezos comprou o jornal americano The Washington Post por U$ 250 milhões. Uma de suas aquisições mais notáveis. Depois da compra, o jornal aumentou seus conteúdos digitais além dos leitores.

No ano de 2017, a Amazon comprou o Whole Foods, uma rede de supermercados nos Estados Unidos, por U$13.7 bilhões. O que fez com que a Amazon entrasse fortemente no ramo. Um estudo da OneClickRetail de 2019, mostrou que 18% das compras de mercado online nos Estados Unidos são da Amazon.

Crescimento da Amazon – Jeff Bezos Fortuna

Além disso, a empresa fundada pro Bezos também cresceu bastante. A ideia inicial era um site para venda livros, hoje há uma enorme variedade de itens à venda no site. O que transforma a companhia em um dos maiores sites de compra online do mundo.

Como Jeff Bezos gasta sua fortuna?

Segundo um levantamento do Business Insider, em 2018, quando a fortuna de Bezos era de U$130 billhões, gastar U$ 88 mil para ele era a mesma coisa que um americano médio gastar um dólar.

Bezos compra muitos terrenos nos Estados Unidos, sua família detém, pelo menos, cinco casas no país. Bezos tem duas casas de 5,3 acres de terra em Medina, Washington.

O fundador da Amazon tem uma mansão na Espanha, que ele comprou em 2017, por U$24.25 milhões. Uma década depois, ele comprou uma residência menor ao lado. Recentemente, Bezos comprou uma mansão em Beverly Hills, por U$165.

Em 2016, ele ainda adquiriu uma townhouse em Washington. Townhouse são as casas, tipicamente americanas, bem próximas uma das outras. Ele tem vários apartamentos em um prédio histórico de Nova York, em frente ao Central Park. Ainda em Manhattan, Bezos comprou, em 2019, três apartamentos na Quinta Avenida da cidade por U$80 milhões.

Ele tem um rancho no estado de Texas, que serve de base para sua companhia de exploração espacial, Blue Origin.

Carros

De acordo com a reportagem, Bezos não parece ostentar com carros de luxo. Segundo o livro “The Everything Store”, Bezos, em 2013, dirigia um Accord, carro da Honda.

Contudo, ele investiu em outro meio de transporte, gastando U$65 milhões em um avião privado.

Caridade

Bezos, diferentemente de Bill Gates e outros bilionários, não doou grande parte de sua fortuna para caridade ou obras filantrópicas publicas.

Contudo, ele ajudou a organização Mary’s Place, de Seattle, que acolha e dá emprego para pessoas em situação de rua.

Também contribuiu para TheDream.US, que ajuda pessoas que foram levadas aos Estados Unidos como imigrantes sem documentos quando crianças.

De acordo com a CNBC, Bezos doou uma grande quantia para uma instituição de pesquisas sobre câncer em Seattle, para a Universidade de Washington e Universidade de Princeton.

Bezos também faz investimentos em viagens e experimentos espaciais, pois tem grande admiração pela NASA. Por isso, fundou a Blue Origin, seu maior investimento de risco.

Além disso, Bezos anunciou em fevereiro deste ano que iria gastar U$10 bilhões para lutar contra as mudanças climáticas.