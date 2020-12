Saiba o que é o Solstício de Verão, que começa hoje no Hemisfério Sul

O solstício de verão começa hoje em todo o Hemisfério Sul. Ele é um fenômeno da astronomia que marca o início do verão ou do inverno. Durante os solstícios, o Astro-Rei Sol permanece ao máximo da linha do Equador. Quando ocorre o solstício de verão, por exemplo, a luz solar reflete com maior intensidade em um dos hemisférios. Em consequência, a luz é menos intensa no outro hemisfério.

Dois solstícios ao ano

O termo ‘solstício’ vem do latim, sistere, que significa: que não se mexe. Ele acontece por duas vezes ao ano: em 21 de junho, quando é marcada a chegada do inverno, por isso o nome solstício de inverno e hoje, 21 de dezembro, data que começa a estação mais quente do Brasil, por isso o nome: solstício de verão.

Analogamente, quando ocorre no inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano.

Por que acontece o solstício de verão?

Isso acontece porque a Linha do Equador, eixo de rotação da Terra que divide os hemisférios Norte e Sul, não está alinhada perfeitamente com o Sol. E ela, a terra, fica um pouco inclinada em realação ao Sol.

Com isso, os movimentos de rotação (movimento em torno do próprio eixo e que dura 24 horas) e translação (movimento em torno do sol e que dura 365 dias) do planeta provocam fenômenos como dias mais longos e dias mais curtos.

Quando será o pico de iluminação do Solstício de Verão?

Às 10 horas será o momento em que o hemisfério estará no pico de iluminação em todas as cidades localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio que, consequentemente, estarão um pouquinho mais próximas do Sol.

Estados da Região Sul e em parte do estado de São Paulo – incluindo a capital, o dia será um pouco mais longo que nos demais estados do Brasil.

E Equinócio? O que é?

O equinócio é um fenômeno em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração, nos dois Hemisférios – Norte e Sul.

Ele ocorre no início oficial do outono no Hemisfério Sul e da primavera no Hemisfério Norte. O próximo equinócio será em 20 de março.