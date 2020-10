Sarcófago de mais de 2 mil anos é aberto no Egito; veja vídeo

No último fim de semana, o Egito apresentou uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos: 59 sarcófagos de madeira que foram recuperados em perfeito estado. Neles, estão múmias datadas de 2,6 mil anos.

Nas redes sociais, um vídeo de um dos sarcófagos sendo abertos em uma cerimônia pública, que aconteceu no sábado (3), e viralizou.

Os sarcófagos de madeira datam da 26ª dinastia, há mais de 2.500 anos. A maioria dos caixões inclui múmias de padres e altos funcionários, disse o ministro das Antiguidades, Khaled El-Anany, a repórteres.

As imagens causaram polêmica uma vez que o sarcófago foi aberto sem a utilização de luvas ou nenhum outro tipo de proteção específica, sendo que estes artfetados podem conter gases tóxicos ou até mesmo bactérias perigosas para a saúde.

As pesquisas arqueológicas no Egito estavam pausadas devido à pandemia do novo coranavírus.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020