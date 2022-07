Telescópio espacial James Webb da NASA revela galáxias antigas

A primeira imagem do JWST, capturada pelo NIRCam, apresenta um campo profundo do aglomerado de galáxias SMACS 0723 como apareceu há 4,6 bilhões de anos. Crédito da foto: NASA, ESA, CSA e STScI .

As imagens mostram elementos do universo como eram há 13 bilhões de anos, reformulando nossa compreensão do cosmos

A NASA divulgou a primeira imagem de algumas das primeiras luzes do nosso universo, tiradas com um instrumento que a Lockheed Martin (NYSE: LMT) projetou e construiu. A foto de estreia da Near Infrared Camera (NIRCam) do Telescópio Espacial James Webb é a primeira de uma das câmeras infravermelhas mais sensíveis já construídas para observar o universo.

A pequena fatia do universo, chamada SMACS 0723, foi capturada em detalhes nítidos pelo telescTópio espacial James Webb (JWST), mostrando a luz de muitas galáxias cintilantes diferentes, entre as mais antigas do universo. Joe Biden, que revelou a imagem em um evento na Casa Branca, chamou o momento de “histórico” e disse que forneceu “uma nova janela para a história do nosso universo”.

“É até difícil de entender”, disse o presidente dos EUA. “É surpreendente. É um momento histórico para a ciência e tecnologia, para a América e toda a humanidade.”

Bill Nelson, administrador da Nasa, disse que a imagem mostrava a luz das galáxias curvando-se ao redor de outras galáxias, viajando por bilhões de anos antes de chegar ao telescópio. “Estamos olhando para mais de 13 bilhões de anos”, disse ele, acrescentando que mais imagens a serem divulgadas pela agência espacial chegariam mais longe, cerca de 13,5 bilhões de anos, perto do ponto inicial estimado do próprio universo. “Estamos voltando quase ao começo”, disse ele.

O lançamento da imagem é uma prévia de uma série de imagens coloridas de alta resolução do JWST que serão exibidas pela Nasa na terça-feira. Eles incluirão “a imagem mais profunda do nosso universo que já foi tirada”, de acordo com Nelson.

O que é o telescópio espacial James Webb

O telescópio espacial James Webb é o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído e revelará como era o nosso universo há cerca de 13,5 bilhões de anos. Ao longo da missão, ele buscará a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo, investigará como as galáxias se formam, explorará o nascimento de estrelas e estudará sistemas planetários – bem como objetos em nosso próprio sistema solar.

Depois de desempenhar um papel importante no alinhamento do intrincado conjunto de espelhos do Webb no início deste ano, o NIRCam agora fará imagens científicas durante toda a missão. A um milhão de milhas de distância da Terra no espaço, ele tem a responsabilidade de funcionar com a máxima precisão e estabilidade em temperaturas extremas.

É fundamental que o Webb continue a fornecer imagens cristalinas durante sua missão. Para permitir operações no espaço profundo, a Lockheed Martin desenvolveu uma nova técnica para unir as montagens ópticas da NIRCam. Este método garante que nem o frio nem as vibrações leves causam mudanças no alinhamento microscopicamente preciso das lentes da NIRCam.