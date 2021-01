Twitter tira conta de Trump do ar permanentemente

As contas do Twitter do presidente Donald Trump, com mais de 89 milhões de seguidores, foram tiradas do ar por tempo indeterminado. Segundo informações da plataforma, dois posts violaram a política da rede, que incitavam a violência. O banimento aconteceu na noite desta sexta-feira (08).

Trump já havia sido bloqueado essa semana, quando respondeu ‘Eu Te Amo’ para manifestantes apoiadores da invasão ao Capitólio. De acordo com o Twitter, eles exigiram a remoção de três tweets por “violações graves de nossa política de integridade cívica”.

O presidente fica sem poder se comunicar por suas páginas pessoais nas três principais redes sociais, já que os perfis de Trump no Facebook e no Instagram foram bloqueados, também por tempo indeterminado, na última quinta. Diferentemente do Twitter, essas páginas seguem no ar, mas não podem ser atualizadas ao menos até a posse de Joe Biden, marcada para o próximo dia 20.

O que Trump escreveu?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na primeira publicação, Trump falou que ‘75 milhões de grandes patriotas americanos que votaram em mim terão uma voz gigante no futuro. Eles não serão desrespeitados e tratados de forma injusta’. Já no segundo post, Trump deixava claro que não iria na posse de Biden, o que desrespeitaria as transições presidenciais.

Segundo o Twitter, essa mensagem foi a chave certeira para o banimento de Trump nas redes sociais, pois glorificavam a violência.

O Twitter apagou o perfil de Donald Trump (@realDonaldTrump), dois dias depois de apoiadores do presidente dos Estados Unidos invadirem o Congresso, em ato violento que resultou em 5 mortes. A página da campanha do republicano (@teamtrump) também foi suspensa.

Logo após a suspensão das contas pessoais, o presidente usou a conta oficial da Presidência (@potus) para criticar o Twitter. Ele aproveitou a ocasião e disse que iria construir uma plataforma própria. Esses posts também foram tirados do ar. Por volta das 23 horas de ontem, a conta presidencial, raramente usada por Trump, só mostrava tuítes feitos até 2020.

Conteúdo Duvidoso

O republicano, que teve 74,2 milhões de votos nas eleições presidenciais, contra 81,2 milhões do rival democrata, vem sendo acusado de propagar fake News desde as Eleições 20216. Outros posts do presidente chegaram a ser removidos pelas redes com o argumento de ‘conteúdo duvidoso’

Para o Twitter, as mensagens desta sexta precisam ser lidas num contexto mais amplo e considerando que as declarações do presidente podem ser usadas por diferentes públicos inclusive para incitar violência. “Diante dos terríveis eventos desta semana, deixamos claro na quarta-feira que violações adicionais das regras do Twitter resultariam nesta ação”, disse a empresa.