VÍDEO: Duas amigas são ‘abocanhadas’ por baleia jubarte nos EUA

Na última semana, duas amigas americanas passaram por uma cena um tanto quanto inusitada – e recheada de susto. Julie McSorley e Elizabeth Cotriell estavam andando de caiaque quando foram parar na boca de uma baleia jubarte, em uma praia da Califórnia. As imagens impressionam.

Objetivo das amigas era ver baleia jubarte de perto

As duas mulheres fizeram o passeio com o objetivo de observar as baleias perto da costa. Mas, o cenário aparentemente calmo transformou-se em susto e medo quando, do nada, uma baleia jubarte parte pra cima do caiaque “abocanhando” as duas amigas: “Eu vi uma coisa branca do meu lado, nesse momento eu sabia que era a baleia! Mas eu e a Julie não sabíamos que estávamos dentro da boca da baleia“, contou Elizabeth.

Baleia jubarte se alimenta apenas de pequenos peixes

O rápido momento foi o suficiente para causar pânico nas pessoas ao redor. Julie diz que não conseguiu pensar em nada : “Só tive medo de ela nos puxar para baixo, ficarmos sem ar e nos afogarmos“, conta. Aliás, o afogamento seria a causa mais provável de algo mais grave, já que esse tipo de baleia se alimenta de pequenos peixes – então, uma pessoa não passaria pela garganta do animal. As imagens, gravadas de dois ângulos diferentes, inclusive pelo celulares das duas, são aterrorizantes. Julie acredita ainda que a baleia queria apenas “lavar a boca”: “Ela nos cuspiu em seguida”, finalizou. Nenhuma das duas ficou ferida após a ação inusitada da baleia jubarte.

Australiana ficou em estado grave após ser ferida pelo animal

Contudo, apesar de ser reconhecida como um animal inofensivo a humanos, a baleia jubarte não pode ser assim, tão confiável. Em agosto, uma australiana de 29 anos foi ferida por uma baleia jubarte enquanto estava com um grupo de turistas no popular recife de Ningaloo, na Austrália – região que tem o nado com esse tipo de mamífero como uma das principais atrações turísticas do local. De acordo com a BBC, relatos não confirmados disseram que a mulher estava presa entre dois dos mamíferos gigantes, que podem crescer até 19 metros.