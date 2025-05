VÍDEO: tempestade de areia engole cidade na Arábia Saudita

Uma forte tempestade de areia atingiu a região de Al Qassim, no centro da Arábia Saudita, cobrindo vastas áreas de suas províncias e reduzindo bastante a visibilidade, informou a mídia local. Acompanhada por ventos fortes , a tempestade que atingiu a região na tarde de sábado deixou a região quase na escuridão e derrubou árvores.

Anteriormente, o Centro Nacional de Meteorologia Saudita (NCM) alertou que partes de Al Qassim seriam afetadas por ventos ativos que poderiam levar a uma visibilidade quase zero e aconselhou as pessoas a monitorarem os alertas meteorológicos e seguirem as diretrizes de segurança.

Os ventos fortes formaram uma espessa parede de poeira que cobriu o céu e reduziu a visibilidade, formando uma parede de poeira com altura variando entre 300 e 1500 metros, podendo ultrapassar 2000 metros, e o dia se transformou em noite.

Vídeo da tempestade de areia

شهدت محافظة #الرس في #السعودية عاصفة غبارية نادرة بسبب رياح هابطة قوية، شكّلت جدارًا كثيفًا من الغبار غطى السماء وقلل الرؤية مشكلة جدار غبار يتراوح ارتفاعه بين 300 و1500 متر، وقد يتجاوز 2000 متر وتحول النهار إلى ليل⁉️ pic.twitter.com/hvTO1dOPvy — سحاب | sahab (@sahabnews1) May 3, 2025

>> VÍDEO: onda gigante no Canadá entra para história