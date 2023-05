Além de Ovelha Negra : 10 grandes músicas de Rita Lee

Rita Lee é considerada uma das cantoras mais icônicas e influentes do cenário musical brasileiro. Sua carreira brilhante e diversificada é repleta de sucessos que atravessam gerações e continuam encantando fãs de todas as idades. Neste texto, vamos explorar algumas das melhores músicas de Rita Lee, que mostram toda a sua genialidade e talento.

Ovelha negra - músicas de Rita Lee

Um dos grandes sucessos de Rita Lee é a inesquecível "Ovelha Negra". Lançada em 1975, a música tornou-se um hino de liberdade e expressão individual. Com uma melodia cativante e letras marcantes, a canção captura a essência de uma geração e se tornou um dos maiores clássicos da música brasileira.

Mania de você

Outra música que merece destaque é "Mania de Você". Com seu ritmo contagiante e refrão chiclete, uma canção conquistou o público e se tornou um dos maiores sucessos de Rita Lee. Lançada em 1979, essa música é um exemplo perfeito do talento da cantora para criar melodias envolventes que grudam na mente dos ouvintes.

Lança perfume

Além desses sucessos, não podemos deixar de mencionar "Lança Perfume". Essa música, lançada em 1980, é um verdadeiro clássico da discoteca brasileira. Com uma batida contagiante e letras provocativas, "Lança Perfume" tornou-se um dos maiores sucessos da carreira de Rita Lee, consolidando sua posição como uma das artistas mais ousadas e criativas do país.

Erva venenosa - músicas de Rita Lee

A música Erva Venenosa faz parte do álbum 3001 de Rita Lee, lançado em 2000. A faixa esteve nas trilhas sonoras das novelas “Um anjo caiu do céu” (2001), “Cobras & Lagartos” (2006), “Escrito nas estrelas” (2010) e Malhação (2013).



Amor e Sexo

Amor e Sexo faz parte do álbum Balacobaco, de 2003, e é um dos grandes sucessos das cantora. Informação do jornal O Globo conta que a canção foi inspirada em um, crônica de Arnaldo Jabor publicada no GLOBO em 17 de dezembro de 2002.

Doce vampiro - músicas de Rita Lee

Entre as maiores músicas de Rita Lee está Doce vampiro, parte de seu disco de 1979.

Agora Só Falta Você

A canção foi uma parceria entre Rita Lee e a banda Tutti Frutti, e faz parte do álbum Fruto Proibido de 1975.

Desculpe O Auê

"Desculpe o Auê" é mais uma pérola da carreira de Rita Lee. Essa música, lançada em 1983, apresenta uma combinação única de ritmos e influências musicais, com destaque para o rock e a música eletrônica. Com uma letra divertida e irreverente, "Desculpe o Auê" é uma verdadeira celebração da diversidade e da certeza.

Caso sério

Caso sério integra o álbum "Rita Lee" de 1980, mais conhecido como "Lança perfume".

Banho de Espuma - músicas de Rita Lee

Outra música que não pode ser deixada de fora é "Banho de Espuma". Com seu ritmo dançante e letras descontraídas, essa canção é um exemplo perfeito da capacidade de Rita Lee de criar músicas divertidas e envolventes. Lançado em 1983, "Banho de Espuma" conquistou o público e se tornou uma das mais lembradas da cantora.

Essas são apenas algumas das melhores músicas de Rita Lee, mas sua carreira é repleta de sucessos que merecem ser ouvidos e apreciados. Seja pelo seu talento vocal, sua capacidade de compor melodias envolventes ou suas letras provocativas, Rita Lee continua encantando e inspirando gerações de fãs, deixando um legado musical que perdurará por muitos anos.